Большинство умных людей обречены испытывать крайне неприятную эмоцию.

По словам ученых, высокоинтеллектуальные люди имеют много преимуществ в социуме, однако они довольно часто сталкиваются с негативной эмоцией, которая незнакома другим. Речь идет об интенсивном стыде.

Интеллект может ухудшить качество жизни

С заявлением на этот счет выступил доктор философии, профессор Бобби Гоффман.

По словам последнего, людям с высоким IQ иногда достаточно сложно работать в традиционной бизнес-среде.

Более того, они часто требуют от себя реализации невыполненных задач, а затем страдают из-за этого, пишет Tango.

На этом фоне действительно умные люди обычно испытывают интенсивный стыд — это приводит к одиночеству.

По словам ученых, когда люди испытывают стыд, они склонны изолировать себя.

Поэтому чувствуют себя еще более отрезанными от остального мира, что создает порочный круг.