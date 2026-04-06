Большинство умных людей обречены испытывать крайне неприятную эмоцию.

По словам ученых, высокоинтеллектуальные люди имеют много преимуществ в социуме, однако они довольно часто сталкиваются с негативной эмоцией, которая незнакома другим. Речь идет об интенсивном стыде.
Главные тезисы
- Высокий уровень интеллекта может усложнить адаптацию в социуме.
- Он также является причиной нереалистичных ожиданий.
Интеллект может ухудшить качество жизни
С заявлением на этот счет выступил доктор философии, профессор Бобби Гоффман.
По словам последнего, людям с высоким IQ иногда достаточно сложно работать в традиционной бизнес-среде.
Более того, они часто требуют от себя реализации невыполненных задач, а затем страдают из-за этого, пишет Tango.
На этом фоне действительно умные люди обычно испытывают интенсивный стыд — это приводит к одиночеству.
По словам ученых, когда люди испытывают стыд, они склонны изолировать себя.
Поэтому чувствуют себя еще более отрезанными от остального мира, что создает порочный круг.
