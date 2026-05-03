Більшість українців почали старіти аномально швидко — яка причина
Джерело:  ТСН

У межах нових масштабних досліджень науковці дійшли висновку, що процес старіння громадян України значно прискорився. На тлі війни та хронічного стресу біологічний вік багатьох людей на 10-15 років вищий за паспортний.

Головні тези:

  • Насамперед виникають функціональні розлади: тривого, депресія, панічні атаки.
  • Хронічний стрес виснажує імунітет та провокує розвиток деменції.

Стрес руйнує здоров’я та молодість українців

Що важливо розуміти, біологічний вік визначаються станом серцево-судинної, ендокринної та інших систем.

Багаторічна війна та хронічний стрес призвели до того, що організми багатьох українців функціонують значно "старше", ніж це відповідає її реальному віку.

Попри позитивний настрій, будь-якій людині складно ігнорувати постійне емоційне напруження, тривогу, недосипання та хвилювання за не лише своє життя, а й життя близьких людей.

Коли вам 30, а відчуваєте себе на 50… Сьогодні людина в Україні живе дуже непростим життям. Ми не старіємо по паспорту, ми старіємо досить нерівномірно. При цьому науковці нагадують: функціонування наших органів і систем запрограмовано десь на 140-150 років.

З заявою з цього приводу виступив директор Інституту геронтології Борис Маньковський.

За його словами, проблема не лише в швидкому старінні, а й в загальному скороченні тривалості життя українців.

Тут питання не в медицині, тут питання безумовно в соціальних умовах, перш за все в війні і наслідках

