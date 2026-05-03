Більшість українців почали старіти аномально швидко — яка причина

У межах нових масштабних досліджень науковці дійшли висновку, що процес старіння громадян України значно прискорився. На тлі війни та хронічного стресу біологічний вік багатьох людей на 10-15 років вищий за паспортний.
Головні тези:
- Насамперед виникають функціональні розлади: тривого, депресія, панічні атаки.
- Хронічний стрес виснажує імунітет та провокує розвиток деменції.
Стрес руйнує здоров’я та молодість українців
Що важливо розуміти, біологічний вік визначаються станом серцево-судинної, ендокринної та інших систем.
Багаторічна війна та хронічний стрес призвели до того, що організми багатьох українців функціонують значно "старше", ніж це відповідає її реальному віку.
Попри позитивний настрій, будь-якій людині складно ігнорувати постійне емоційне напруження, тривогу, недосипання та хвилювання за не лише своє життя, а й життя близьких людей.
З заявою з цього приводу виступив директор Інституту геронтології Борис Маньковський.
За його словами, проблема не лише в швидкому старінні, а й в загальному скороченні тривалості життя українців.
