Учені назвали продукт, що уповільнює старіння шкіри

Екстракт чорного женьшеню відомий багатьом з нас своє користю для поліпшення стану здоров'я. Однак, як виявилося, з видимими ознаками старіння шкіри він також здатен дуже ефективно боротися.

Екстракт чорного женьшеню для молодості шкіри — як він працює

Що важливо розуміти, чорний женьшень — це екстракт традиційного женьшеню, який під час обробки набуває чорного забарвлення.

Це стається тому, що активні інгредієнти значно підсилюють свої властивості, пише Prevention.

З заявою з цього приводу виступив доктор медичних наук і дослідник у сфері косметології Джошуа Цайхнер.

За словами останнього, чорний женьшень славиться своїми антиоксидантними сполуками, які називаються гінзенозидами і мають протизапальну дію.

Одна з його головних перваг полягає в тому, що він пригнічує активність ферменту, який розщеплює колаген.

Варто зазначити, що йдеться про білок, який допомагає підтримувати пружність шкіри.

Ба більше, цей екстракт відповідальний за баланс процесів у шкірі, які контролюють руйнування та відновлення тканин.