Учені назвали продукт, що уповільнює старіння шкіри

Екстракт чорного женьшеню відомий багатьом з нас своє користю для поліпшення стану здоров'я. Однак, як виявилося, з видимими ознаками старіння шкіри він також здатен дуже ефективно боротися.
Головні тези:
- Він є дуже корисним для підтримки структури шкіри.
- Ба більше, екстракт чорного женьшеню може сприяти збереженню колагену.
Екстракт чорного женьшеню для молодості шкіри — як він працює
Що важливо розуміти, чорний женьшень — це екстракт традиційного женьшеню, який під час обробки набуває чорного забарвлення.
Це стається тому, що активні інгредієнти значно підсилюють свої властивості, пише Prevention.
З заявою з цього приводу виступив доктор медичних наук і дослідник у сфері косметології Джошуа Цайхнер.
За словами останнього, чорний женьшень славиться своїми антиоксидантними сполуками, які називаються гінзенозидами і мають протизапальну дію.
Одна з його головних перваг полягає в тому, що він пригнічує активність ферменту, який розщеплює колаген.
Варто зазначити, що йдеться про білок, який допомагає підтримувати пружність шкіри.
Ба більше, цей екстракт відповідальний за баланс процесів у шкірі, які контролюють руйнування та відновлення тканин.
