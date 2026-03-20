Ученые назвали продукт, замедляющий старение кожи
Экстракт черного женьшеня для молодости кожи - какая польза
Источник:  online.ua

Экстракт черного женьшеня известен многим из нас своей пользой для улучшения состояния здоровья. Однако, как оказалось, с видимыми признаками старения кожи он также способен очень эффективно бороться.

Главные тезисы

  • Он очень полезен для поддержания структуры кожи.
  • Более того, экстракт черного женьшеня может способствовать сохранению коллагена.

Экстракт черного женьшеня для молодости кожи — какая польза

Что важно понимать, черный женьшень — это экстракт традиционного женьшеня, который во время обработки приобретает черную окраску.

Это происходит потому, что активные ингредиенты значительно усиливают свои свойства, пишет Prevention.

С заявлением на этот счет выступил доктор медицинских наук и исследователь в сфере косметологии Джошуа Цайхнер.

По словам последнего, черный женьшень славится своими антиоксидантными соединениями, которые называются гинзенозидами и оказывают противовоспалительное действие.

Одно из его главных преимуществ заключается в том, что он подавляет активность фермента, который расщепляет коллаген.

Следует отметить, что речь идет о белке, который помогает поддерживать упругость кожи.

Более того, этот экстракт ответственен за баланс процессов в коже, контролирующих разрушение и восстановление тканей.

Исследователи также более подробно изучили гинзенозиды в экстракте черного женьшеня и обнаружили, что они могут воздействовать на белки, связанные с воспалением и старением кожи, и связываться с ними.

Больше по теме

Ученые раскрыли неожиданную причину "старения" волос
Почему на самом деле могут седеть волосы
Кофе и шоколад влияют на замедление старения — новые доказательства исследователей
кофе
Ученые обнаружили неожиданную причину быстрого старения женщин
Рождение детей и старение связаны

