Ученые назвали продукт, замедляющий старение кожи

Экстракт черного женьшеня известен многим из нас своей пользой для улучшения состояния здоровья. Однако, как оказалось, с видимыми признаками старения кожи он также способен очень эффективно бороться.

Экстракт черного женьшеня для молодости кожи — какая польза

Что важно понимать, черный женьшень — это экстракт традиционного женьшеня, который во время обработки приобретает черную окраску.

Это происходит потому, что активные ингредиенты значительно усиливают свои свойства, пишет Prevention.

С заявлением на этот счет выступил доктор медицинских наук и исследователь в сфере косметологии Джошуа Цайхнер.

По словам последнего, черный женьшень славится своими антиоксидантными соединениями, которые называются гинзенозидами и оказывают противовоспалительное действие.

Одно из его главных преимуществ заключается в том, что он подавляет активность фермента, который расщепляет коллаген.

Следует отметить, что речь идет о белке, который помогает поддерживать упругость кожи.

Более того, этот экстракт ответственен за баланс процессов в коже, контролирующих разрушение и восстановление тканей.