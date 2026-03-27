Початок дня в реактивному стані пришвидшує старіння серця — висновок кардіологів

Турбота про серце може покращити якість життя та сприяти довголіттю. І справа не лише у правильному харчуванні, тренуваннях і дотриманні рекомендацій лікаря. Існує багато щоденних звичок, які підтримують здоров'я цього важливого органа і які йому шкодять.
Головні тези:
- Реактивний стан зранку може призводити до прискореного старіння серця через підвищення рівня кортизолу та катехоламінів.
- Спокійні ранкові дії, такі як медитація та йога, допомагають зменшити стрес та підтримують стабільність серцево-судинної системи.
Читання новин зранку пришвидшує старіння серця
Експерти з питань здоров'я серця, з якими поспілкувалося видання, розповіли про одну поширену ранкову звичку, яка може пришвидшувати старіння серця. Йдеться про т. зв. реактивність - негайне читання новин і пошти, щойно ви прокинулися.
Початок дня в реактивному стані… запускає симпатичну нервову систему організму. Це підвищує рівень кортизолу та катехоламінів, що призводить до збільшення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. З часом хронічний стрес, викликаний кортизолом і катехоламінами, сприяє гіпертензії та запаленню судин, що збільшує ризик неврологічних та серцево-судинних подій, – пояснив доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог Крейг Басман.
Натомість на початку кожного дня експерти радять вдаватися до спокійних дій: медитації, йоги, ведення щоденника тощо. Вони можуть зменшити стрес і підтримувати стабільність серцево-судинної системи.
Перша година після пробудження може бути вирішальною для здоров'я серцево-судинної системи. За словами кардіоторакальної хірургині Александри Харазі, ранок є одним із найнебезпечніших періодів доби для серця через підвищення артеріального тиску, сплеск гормонів стресу та збільшення частоти серцевих скорочень.
Це поєднання є однією із причин, чому серцеві напади та інсульти трапляються частіше вранці. Якщо хтось прокидається зневодненим, у стресі та одразу ж навантажує свій організм кофеїном або адреналіном, це може посилити цей фізіологічний сплеск.
Оскільки з віком люди стають більш схильні до розвитку серцево-судинних проблем, то застереження щодо ранкових звичок особливо стосується тих, кому більше як 50 років.
Басман назвав кілька ознак, які можуть означати, що щось негативно впливає на ваше серце, й варто звернути увагу, зокрема, на ранкові звички:
біль, стиснення або дискомфорт у грудях;
відчуття запаморочення;
задишка під час виконання легкої фізичної активності;
величезна втома, яка не минає протягом дня;
швидке або нерегулярне серцебиття.
Якщо у вас є якісь із цих симптомів, варто звернутися до лікаря.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-