Початок дня в реактивному стані пришвидшує старіння серця — висновок кардіологів

Турбота про серце може покращити якість життя та сприяти довголіттю. І справа не лише у правильному харчуванні, тренуваннях і дотриманні рекомендацій лікаря. Існує багато щоденних звичок, які підтримують здоров'я цього важливого органа і які йому шкодять.

Читання новин зранку пришвидшує старіння серця

Експерти з питань здоров'я серця, з якими поспілкувалося видання, розповіли про одну поширену ранкову звичку, яка може пришвидшувати старіння серця. Йдеться про т. зв. реактивність - негайне читання новин і пошти, щойно ви прокинулися.

Початок дня в реактивному стані… запускає симпатичну нервову систему організму. Це підвищує рівень кортизолу та катехоламінів, що призводить до збільшення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. З часом хронічний стрес, викликаний кортизолом і катехоламінами, сприяє гіпертензії та запаленню судин, що збільшує ризик неврологічних та серцево-судинних подій, – пояснив доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог Крейг Басман.

Натомість на початку кожного дня експерти радять вдаватися до спокійних дій: медитації, йоги, ведення щоденника тощо. Вони можуть зменшити стрес і підтримувати стабільність серцево-судинної системи.

Доктор медичних наук, інвазивний кардіолог Моханакрішнан Сатьямурті рекомендує встановити ранковий розпорядок, якого потрібно дотримуватися. Завдяки цьому ви зможете уникнути стресу та емоційної втоми.

Перша година після пробудження може бути вирішальною для здоров'я серцево-судинної системи. За словами кардіоторакальної хірургині Александри Харазі, ранок є одним із найнебезпечніших періодів доби для серця через підвищення артеріального тиску, сплеск гормонів стресу та збільшення частоти серцевих скорочень.

Це поєднання є однією із причин, чому серцеві напади та інсульти трапляються частіше вранці. Якщо хтось прокидається зневодненим, у стресі та одразу ж навантажує свій організм кофеїном або адреналіном, це може посилити цей фізіологічний сплеск.

Оскільки з віком люди стають більш схильні до розвитку серцево-судинних проблем, то застереження щодо ранкових звичок особливо стосується тих, кому більше як 50 років.

Басман назвав кілька ознак, які можуть означати, що щось негативно впливає на ваше серце, й варто звернути увагу, зокрема, на ранкові звички:

біль, стиснення або дискомфорт у грудях;

відчуття запаморочення;

задишка під час виконання легкої фізичної активності;

величезна втома, яка не минає протягом дня;

швидке або нерегулярне серцебиття.

Якщо у вас є якісь із цих симптомів, варто звернутися до лікаря.