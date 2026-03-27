Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Начало дня в реактивном состоянии ускоряет старение сердца — заключение кардиологов

утро
Читати українською
Источник:  УНИАН

Забота о сердце может улучшить качество жизни и способствовать долголетию. И дело не только в правильном питании, тренировках и соблюдении рекомендаций врача. Существует много ежедневных привычек, которые поддерживают здоровье этого органа и которые ему вредят.

Главные тезисы

  • Реактивное состояние утром может способствовать ускоренному старению сердца из-за повышения уровня кортизола и катехоламинов.
  • Утренние привычки влияют на здоровье сердца: медитация, йога и ведение утреннего распорядка могут снизить стресс и поддерживать стабильность сердечно-сосудистой системы.

Чтение новостей утром ускоряет старение сердца

Эксперты по вопросам здоровья сердца, с которыми пообщалось издание, рассказали об одной распространенной утренней привычке, которая может ускорить старение сердца. Речь идет о т.н. реактивность — немедленное чтение новостей и почты, как только вы проснулись.

Начало дня в реактивном состоянии… запускает симпатическую нервную систему организма. Это повышает уровень кортизола и катехоламинов, что приводит к увеличению АД и частоте сердечных сокращений. С течением времени хронический стресс, вызванный кортизолом и катехоламинами, способствует гипертензии и воспалению сосудов, что увеличивает риск неврологических и сердечно-сосудистых событий, — пояснил доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог Крейг Басман.

В начале каждого дня эксперты советуют прибегать к спокойным действиям: медитации, йоги, ведению дневника и тому подобное. Они могут снизить стресс и поддерживать стабильность сердечно-сосудистой системы.

Доктор медицинских наук, инвазивный кардиолог Моханакришнан Сатьямурти рекомендует установить утренний распорядок, который нужно соблюдать. Благодаря этому вы сможете избежать стресса и эмоциональной усталости.

Первый час после пробуждения может быть решающим для здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам кардиоторакальной хирургини Александры Харази, утро является одним из самых опасных периодов суток для сердца из-за повышения АД, всплеска гормонов стресса и увеличения частоты сердечных сокращений.

Это сочетание является одной из причин, почему сердечные приступы и инсульты встречаются чаще утром. Если кто-то просыпается обезвоженным, в стрессе и нагружает свой организм кофеином или адреналином, это может усилить этот физиологический всплеск.

Поскольку с возрастом люди становятся более склонны к развитию сердечно-сосудистых проблем, то оговорка относительно утренних привычек особенно касается тех, кому больше 50 лет.

Басман назвал несколько признаков, которые могут означать, что что-то негативно влияет на ваше сердце, и стоит обратить внимание, в частности, на утренние привычки:

  • боль, сжатие или дискомфорт в груди;

  • чувство головокружения;

  • одышка при выполнении легкой физической активности;

  • огромная усталость, которая не проходит в течение дня;

  • быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, следует обратиться к врачу.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?