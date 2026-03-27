Начало дня в реактивном состоянии ускоряет старение сердца — заключение кардиологов

Забота о сердце может улучшить качество жизни и способствовать долголетию. И дело не только в правильном питании, тренировках и соблюдении рекомендаций врача. Существует много ежедневных привычек, которые поддерживают здоровье этого органа и которые ему вредят.
Главные тезисы
- Реактивное состояние утром может способствовать ускоренному старению сердца из-за повышения уровня кортизола и катехоламинов.
- Утренние привычки влияют на здоровье сердца: медитация, йога и ведение утреннего распорядка могут снизить стресс и поддерживать стабильность сердечно-сосудистой системы.
Чтение новостей утром ускоряет старение сердца
Эксперты по вопросам здоровья сердца, с которыми пообщалось издание, рассказали об одной распространенной утренней привычке, которая может ускорить старение сердца. Речь идет о т.н. реактивность — немедленное чтение новостей и почты, как только вы проснулись.
Начало дня в реактивном состоянии… запускает симпатическую нервную систему организма. Это повышает уровень кортизола и катехоламинов, что приводит к увеличению АД и частоте сердечных сокращений. С течением времени хронический стресс, вызванный кортизолом и катехоламинами, способствует гипертензии и воспалению сосудов, что увеличивает риск неврологических и сердечно-сосудистых событий, — пояснил доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог Крейг Басман.
В начале каждого дня эксперты советуют прибегать к спокойным действиям: медитации, йоги, ведению дневника и тому подобное. Они могут снизить стресс и поддерживать стабильность сердечно-сосудистой системы.
Первый час после пробуждения может быть решающим для здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам кардиоторакальной хирургини Александры Харази, утро является одним из самых опасных периодов суток для сердца из-за повышения АД, всплеска гормонов стресса и увеличения частоты сердечных сокращений.
Это сочетание является одной из причин, почему сердечные приступы и инсульты встречаются чаще утром. Если кто-то просыпается обезвоженным, в стрессе и нагружает свой организм кофеином или адреналином, это может усилить этот физиологический всплеск.
Поскольку с возрастом люди становятся более склонны к развитию сердечно-сосудистых проблем, то оговорка относительно утренних привычек особенно касается тех, кому больше 50 лет.
Басман назвал несколько признаков, которые могут означать, что что-то негативно влияет на ваше сердце, и стоит обратить внимание, в частности, на утренние привычки:
боль, сжатие или дискомфорт в груди;
чувство головокружения;
одышка при выполнении легкой физической активности;
огромная усталость, которая не проходит в течение дня;
быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, следует обратиться к врачу.
