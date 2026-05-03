Большинство украинцев начали стареть аномально быстро — какая причина

В рамках новых масштабных исследований ученые пришли к выводу, что процесс старения граждан Украины значительно ускорился. На фоне войны и хронического стресса биологический возраст многих людей на 10-15 лет выше паспортного.
Главные тезисы
- В первую очередь возникают функциональные расстройства: тревога, депрессия, панические атаки.
- Хронический стресс истощает иммунитет и стимулирует развитие деменции.
Стресс разрушает здоровье и молодость украинцев
Что важно понимать, биологический возраст определяется состоянием сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем.
Многолетняя война и хронический стресс привели к тому, что организмы многих украинцев функционируют значительно "старше", чем это соответствует реальному возрасту.
Несмотря на позитивный настрой, любому человеку сложно игнорировать постоянное эмоциональное напряжение, тревогу, недосыпание и волнение за не только свою жизнь, но и жизнь близких людей.
С заявлением по этому поводу выступил директор Института геронтологии Борис Маньковский.
По его словам, проблема не только в быстром старении, но и в общем сокращении продолжительности жизни украинцев.
