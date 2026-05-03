Большинство украинцев начали стареть аномально быстро — какая причина

В рамках новых масштабных исследований ученые пришли к выводу, что процесс старения граждан Украины значительно ускорился. На фоне войны и хронического стресса биологический возраст многих людей на 10-15 лет выше паспортного.

Что важно понимать, биологический возраст определяется состоянием сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем.

Многолетняя война и хронический стресс привели к тому, что организмы многих украинцев функционируют значительно "старше", чем это соответствует реальному возрасту.

Несмотря на позитивный настрой, любому человеку сложно игнорировать постоянное эмоциональное напряжение, тревогу, недосыпание и волнение за не только свою жизнь, но и жизнь близких людей.

Когда вам 30, а чувствуете себя на 50… Сегодня человек живет в Украине очень непростой жизнью. Мы не стареем по паспорту, мы стареем достаточно неравномерно. При этом ученые напоминают: функционирование наших органов и систем запрограммировано на 140-150 лет.

С заявлением по этому поводу выступил директор Института геронтологии Борис Маньковский.

По его словам, проблема не только в быстром старении, но и в общем сокращении продолжительности жизни украинцев.