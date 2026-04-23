Как замедлить старение благодаря двум ежедневным привычкам — совет диетолога
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Читати українською
Источник:  УНИАН

Две базовые ежедневные привычки – правильное питание и физическая активность – могут существенно влиять на темпы старения организма.

Главные тезисы

  • Правильное питание и физическая активность являются ключевыми факторами замедления старения организма.
  • Качественное питание ассоциируется с более медленным биологическим старением, а физическая активность улучшает показатели, независимо от качества питания.

Какие базовые ежедневные привычки замедляют старение

Об этом пишет магистерша наук, зарегистрированная диетология Джейн Леверич в статье для издания EatingWell.

Однако, по ее словам, в мире добавок, косметических средств и громких обещаний из соцсетей эти важные вещи часто остаются без внимания. В то же время они могут играть гораздо большую роль, чем кажется. И не только в том, как вы себя чувствуете каждый день, но и в том, как стареете со временем.

Обычно старение ассоциируется с видимыми изменениями — морщинами или сединой. Однако этот процесс гораздо глубже. Биологическое старение — это изменения, происходящие на клеточном уровне и постепенно влияющие на функционирование организма. На него влияют разные факторы: генетика, окружающая среда и повседневный образ жизни. И если часть этих факторов мы не можем контролировать, то питание и физическая активность полностью зависят от нас.

И питание, и движение давно исследуются с точки зрения их влияния на здоровое старение. Леверич отметила, что регулярная физическая активность помогает противодействовать ключевым признакам старения — хроническому воспалению и клеточному истощению. В то же время рацион, богатый питательными веществами, дает лучшие долгосрочные результаты для здоровья и процесса старения.

Ученые продолжают изучать, как именно эти привычки работают вместе. Автор сообщила, что недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, как раз имело целью оценить, как качество питания и уровень физической активности связаны с биологическим старением.

Чтобы выяснить, связаны ли пищевые привычки и физическая активность со здоровым старением, исследователи использовали данные масштабного долгосрочного проекта Young Finns Study, в рамках которого наблюдают за участниками с детства до взрослого возраста, в частности оценивая сердечно-сосудистые риски. Из более чем 4000 участников в этом анализе учли 1039 человек, за которыми наблюдали в течение семи лет.

Сначала ученые определили биологический возраст участников с помощью так называемых эпигенетических "часов" — современного биомаркера старения, основанного на изменениях в ДНК. Для этого использовали образцы крови, взятые в 2011 и 2018 годах.

Тогда оценили качество питания, используя пять разных индексов — систем оценивания, показывающих, насколько рацион соответствует определенным рекомендациям. Данные брали с анкет питания за 2001, 2007, 2011 и 2018 годы.

Среди индексов были:

  • индекс средиземноморской диеты (с учетом потребления фруктов, овощей, орехов, зерновых, бобовых и жиров);

  • Findiet Index (соответствие финским рекомендациям питания);

  • Alternative Healthy Eating Index (согласован с рекомендациями США);

  • Dietscore (общие принципы здорового питания);

  • Baltic Sea Diet Index (северная модель питания).

Уровень физической активности определяли по самооценкам участников, учитывая частоту и интенсивность занятий, продолжительность тренировок и участие в спортивной деятельности.

После сбора всех данных исследователи проанализировали, как питание и физическая активность — отдельно и вместе — связаны с биологическим старением.

Не стало неожиданностью, что более качественное питание связано со здоровым старением. Участники с лучшими показателями рациона имели более медленный темп эпигенетического старения, т.е. биологически были моложе своего фактического возраста.

Особенно интересным, по словам автора, оказался результат сочетания питания и физической активности. У людей с низким уровнем подвижности более качественный рацион четко ассоциировался с более медленным старением. В то же время те, кто был физически активнее, демонстрировали лучшие показатели независимо от качества питания.

Исследователи отметили, что все пять моделей питания имеют общие черты: больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, меньше красного мяса и насыщенных жиров. По мнению автора, это означает, что важнее общий подход к питанию, а не строгое соблюдение конкретной диеты.

В то же время связь между образом жизни и старением была умеренной, что подтверждает: старение зависит от многих факторов, а не только от пищи и движения.

Диетология дала простые советы, как это воплотить в жизнь:

  • делайте рацион разнообразным и сбалансированным (добавляйте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов);

  • двигайтесь регулярно — не менее 150 минут в неделю (ходьба, велосипед, танцы);

  • не забывайте о других факторах — сон и контроль стресса также важны.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?