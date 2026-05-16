Біолог розкрив секрет зелених очей та їхньої унікальності

Ні для кого не секрет, що в лише близько 2% людей на планеті Земля зелені очі. Що важливо розуміти, карі очі зустрічаються майже у 80% людей, а блакитні – близько у 8–10%. Еволюційний біолог Марк Лукок вирішив пояснити, у чому ж насправді річ.

Чому світлі очі — це рідкість?

У межах нового масштабного дослідження стародавньої ДНК стало відомо, що ще кілька тисяч років тому більшість європейців мали темне волосся, шкіру та очі.

Світла пігментація почала поширюватися значно пізніше, однак досі достеменно невідомо, чому так сталося.

Наукова спільнота схиляється до думки, що головна причина полягає саме в кліматі Північної Європи.

Насамперед йдеться про те, що саме світла райдужка пропускає більше світла, що могло допомагати людям легше переносити довгі темні зими.

За словами дослідників, це мало безпосередній вплив на біологічні ритми та знижувало ризик сезонної депресії. Що важливо розуміти, вона в давні часи могла погіршувати виживаність і здатність до розмноження.

Зелений колір вважається особливо рідкісним, тому що для його появи необхідне дуже точне поєднання факторів: помірна кількість меланіну, наявність жовтуватого пігменту ліпохрому та особливе розсіювання світла в тканинах ока.

Варто також зазначити, що зеленого пігменту в райдужці насправді немає — цей відтінок ми бачимо лише завдяки оптичному ефекту.