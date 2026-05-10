Як суттєво поліпшити якість сну — вчені дали просту пораду

Саме від якості та тривалості сну залежить загальна якість життя більшості людей. Як виявилося, саме авокадо здатний налагодити цей процес з максимальною користю для здоров'я.

Авокадо допоможе вам покращити сон

Ні для кого не секрет, що саме авокадо славиться багатьма корисними властивостями, пише Nok Lapja.

Насамперед він містить у собі чимало важливих для серця жирів, а також калій, розчинні волокна та антиоксиданти.

Однак не так вже й багато людей знають про те, що саме авокадо здатний розв'язати проблеми зі сном.

Про це стало відомо у межах дослідження, яке провели вчені з Університету Пенсільванії. Його учасниками стали майже 1000 американців.

Одна з груп учасників протягом 6 місяців щодня вживала авокадо — замінюючи ним переважно перероблені продукти з високим вмістом солі, — тоді як члени контрольної групи вживали його лише зрідка, 1-2 рази на місяць.

За словами дослідників, люди, які щоденно додавали авокадо до свого раціону, заявляли про більшу тривалість сну та кращу його якість.