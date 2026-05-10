Як суттєво поліпшити якість сну — вчені дали просту пораду

Саме від якості та тривалості сну залежить загальна якість життя більшості людей. Як виявилося, саме авокадо здатний налагодити цей процес з максимальною користю для здоров'я.
Головні тези:
- Авокадо є комплексним джерело поживних речовин.
- Це означає, що його позитивний вплив можна відчути в одразу в кількох різних сферах здоров'я.
Авокадо допоможе вам покращити сон
Ні для кого не секрет, що саме авокадо славиться багатьма корисними властивостями, пише Nok Lapja.
Насамперед він містить у собі чимало важливих для серця жирів, а також калій, розчинні волокна та антиоксиданти.
Однак не так вже й багато людей знають про те, що саме авокадо здатний розв'язати проблеми зі сном.
Про це стало відомо у межах дослідження, яке провели вчені з Університету Пенсільванії. Його учасниками стали майже 1000 американців.
За словами дослідників, люди, які щоденно додавали авокадо до свого раціону, заявляли про більшу тривалість сну та кращу його якість.
Ба більше, вказано, що у них покращився рівень холестерину, порівняно з контрольованою групою, де не було зафіксовано жодних суттєвих змін.
