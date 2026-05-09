Вчені визнали свою помилку щодо здібностей людського мозку

Тривалий проміжок часу наукова спільнота була переконана, що мозок людини приречений деградувати у літньому віці і не здатний до покращення когнітивних здібностей. Однак нове дослідження вказує на те, що ці висновки були хибними.
Головні тези:
- Нетривалі, однак щоденні вправи для мозку, допоможуть поліпшити його діяльність.
- Головним відкриттям стало те, що вік значення немає.
Людський мозок потужніший, ніж вважалося досі
У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що мозок може розвиватися та адаптуватися навіть в 90-річному віці. Його провели вчені Техаського університету.
Для цього використали так званий BrainHealth Index. Йдеться про показник, який вимірює загальний стан мозку, зокрема і його потенціал до розвитку.
Нове дослідження охопило близько 4 тисячі учасників віком від 19 до 94 років.
Науковці уважно аналізували здатність людей до мислення, психологічної стійкості та формування соціальних контактів.
Що важливо розуміти, добитися такого прогресу допомогли не багатогодинні тренування мозку.
Найліпші показники продемонстрували люди, які приділяли хоча б від 5 до 15 хвилин на день вправам для підтримки роботи мозку.
