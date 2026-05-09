Вчені визнали свою помилку щодо здібностей людського мозку
Тривалий проміжок часу наукова спільнота була переконана, що мозок людини приречений деградувати у літньому віці і не здатний до покращення когнітивних здібностей. Однак нове дослідження вказує на те, що ці висновки були хибними.

Головні тези:

  • Нетривалі, однак щоденні вправи для мозку, допоможуть поліпшити його діяльність.
  • Головним відкриттям стало те, що вік значення немає.

Людський мозок потужніший, ніж вважалося досі

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що мозок може розвиватися та адаптуватися навіть в 90-річному віці. Його провели вчені Техаського університету.

Для цього використали так званий BrainHealth Index. Йдеться про показник, який вимірює загальний стан мозку, зокрема і його потенціал до розвитку.

Нове дослідження охопило близько 4 тисячі учасників віком від 19 до 94 років.

Науковці уважно аналізували здатність людей до мислення, психологічної стійкості та формування соціальних контактів.

Найцікавішим виявилося те, що покращення зафіксували практично в усіх вікових групах. Навіть люди, які на початку демонстрували дуже хороші результати, продовжували покращувати свої показники після більш ніж тисячі днів спостережень. Ще більший прогрес спостерігався у тих, хто стартував із найнижчого рівня.

Що важливо розуміти, добитися такого прогресу допомогли не багатогодинні тренування мозку.

Найліпші показники продемонстрували люди, які приділяли хоча б від 5 до 15 хвилин на день вправам для підтримки роботи мозку.

