Вчені визнали свою помилку щодо здібностей людського мозку

Тривалий проміжок часу наукова спільнота була переконана, що мозок людини приречений деградувати у літньому віці і не здатний до покращення когнітивних здібностей. Однак нове дослідження вказує на те, що ці висновки були хибними.

Людський мозок потужніший, ніж вважалося досі

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що мозок може розвиватися та адаптуватися навіть в 90-річному віці. Його провели вчені Техаського університету.

Для цього використали так званий BrainHealth Index. Йдеться про показник, який вимірює загальний стан мозку, зокрема і його потенціал до розвитку.

Нове дослідження охопило близько 4 тисячі учасників віком від 19 до 94 років.

Науковці уважно аналізували здатність людей до мислення, психологічної стійкості та формування соціальних контактів.

Найцікавішим виявилося те, що покращення зафіксували практично в усіх вікових групах. Навіть люди, які на початку демонстрували дуже хороші результати, продовжували покращувати свої показники після більш ніж тисячі днів спостережень. Ще більший прогрес спостерігався у тих, хто стартував із найнижчого рівня.

Що важливо розуміти, добитися такого прогресу допомогли не багатогодинні тренування мозку.