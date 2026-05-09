Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга

Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор
Читати українською
Источник:  online.ua

Долгое время научное сообщество было убеждено, что мозг человека обречен  деградировать в пожилом возрасте и не способен к улучшению когнитивных способностей. Однако новое исследование указывает на то, что эти выводы были ошибочными.

Главные тезисы

  • Непродолжительные, но ежедневные упражнения для мозга помогут улучшить его деятельность.
  • Главным открытием стало то, что возраст не имеет значения.

Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что мозг может развиваться и адаптироваться даже в 90-летнем возрасте. Его провели учёные Техасского университета.

Для этого использовали так называемый BrainHealth Index. Речь идет о показателе, измеряющем общее состояние мозга, в том числе и его потенциале к развитию.

Новое исследование охватило около 4 тысяч участников от 19 до 94 лет.

Ученые внимательно анализировали способность людей к мышлению, психологической устойчивости и формированию социальных контактов.

Наиболее интересным оказалось то, что улучшения зафиксировали практически во всех возрастах. Даже люди, которые в начале демонстрировали очень хорошие результаты, продолжали улучшать свои показатели после более чем тысячи дней наблюдений. Еще больший прогресс наблюдался у стартовавших с самого низкого уровня.

Что важно понимать, добиться такого прогресса помогли не многочасовые тренировки мозга.

Лучшие показатели продемонстрировали люди, которые уделяли хотя бы от 5 до 15 минут в день упражнениям для поддержания работы мозга.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как ChatGPT влияет на мозг — неожиданный вывод ученых
Ученые обнаружили еще один серьезный недостаток ChatGPT
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Виноват мозг". Ученые обнаружили новую неожиданную причину гипертонии
гипертония
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые назвали животное, которое умеет "выключать" мозг
Арктический суслик и его уникальный "талант"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?