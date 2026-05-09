Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга

Долгое время научное сообщество было убеждено, что мозг человека обречен деградировать в пожилом возрасте и не способен к улучшению когнитивных способностей. Однако новое исследование указывает на то, что эти выводы были ошибочными.

Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что мозг может развиваться и адаптироваться даже в 90-летнем возрасте. Его провели учёные Техасского университета.

Для этого использовали так называемый BrainHealth Index. Речь идет о показателе, измеряющем общее состояние мозга, в том числе и его потенциале к развитию.

Новое исследование охватило около 4 тысяч участников от 19 до 94 лет.

Ученые внимательно анализировали способность людей к мышлению, психологической устойчивости и формированию социальных контактов.

Наиболее интересным оказалось то, что улучшения зафиксировали практически во всех возрастах. Даже люди, которые в начале демонстрировали очень хорошие результаты, продолжали улучшать свои показатели после более чем тысячи дней наблюдений. Еще больший прогресс наблюдался у стартовавших с самого низкого уровня.

Что важно понимать, добиться такого прогресса помогли не многочасовые тренировки мозга.