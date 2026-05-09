Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга

Долгое время научное сообщество было убеждено, что мозг человека обречен деградировать в пожилом возрасте и не способен к улучшению когнитивных способностей. Однако новое исследование указывает на то, что эти выводы были ошибочными.
Главные тезисы
- Непродолжительные, но ежедневные упражнения для мозга помогут улучшить его деятельность.
- Главным открытием стало то, что возраст не имеет значения.
Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор
В рамках нового масштабного исследования стало известно, что мозг может развиваться и адаптироваться даже в 90-летнем возрасте. Его провели учёные Техасского университета.
Для этого использовали так называемый BrainHealth Index. Речь идет о показателе, измеряющем общее состояние мозга, в том числе и его потенциале к развитию.
Новое исследование охватило около 4 тысяч участников от 19 до 94 лет.
Ученые внимательно анализировали способность людей к мышлению, психологической устойчивости и формированию социальных контактов.
Что важно понимать, добиться такого прогресса помогли не многочасовые тренировки мозга.
Лучшие показатели продемонстрировали люди, которые уделяли хотя бы от 5 до 15 минут в день упражнениям для поддержания работы мозга.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-