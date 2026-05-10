Как существенно улучшить качество сна — ученые дали простой совет

Именно от качества и продолжительности сна зависит общее качество жизни большинства людей. Как оказалось, именно авокадо способен наладить этот процесс с максимальной пользой для здоровья.
Главные тезисы
- Авокадо является комплексным источником питательных веществ.
- Это означает, что его положительное влияние можно ощутить сразу в нескольких различных сферах здоровья.
Авокадо поможет вам улучшить сон
Ни для кого не секрет, что именно авокадо славится многими полезными свойствами, пишет Nok Lapja.
В первую очередь он содержит немало важных для сердца жиров, а также калий, растворимые волокна и антиоксиданты.
Однако не так уж многие знают о том, что именно авокадо способен решить проблемы со сном.
Об этом стало известно в рамках исследования, проведенного учеными из Университета Пенсильвании. Его участниками стали около 1000 американцев.
По словам исследователей, люди, которые ежедневно добавляли авокадо в свой рацион, заявляли о большей продолжительности сна и лучшем его качестве.
Более того, указано, что у них улучшился уровень холестерина по сравнению с контролируемой группой, где не было зафиксировано никаких существенных изменений.
