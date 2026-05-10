Как существенно улучшить качество сна — ученые дали простой совет
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как существенно улучшить качество сна — ученые дали простой совет

Авокадо поможет вам улучшить сон
Читати українською
Источник:  online.ua

Именно от качества и продолжительности сна зависит общее качество жизни большинства людей. Как оказалось, именно авокадо способен наладить этот процесс с максимальной пользой для здоровья.

Главные тезисы

  • Авокадо является комплексным источником питательных веществ.
  • Это означает, что его положительное влияние можно ощутить сразу в нескольких различных сферах здоровья.

Авокадо поможет вам улучшить сон

Ни для кого не секрет, что именно авокадо славится многими полезными свойствами, пишет Nok Lapja.

В первую очередь он содержит немало важных для сердца жиров, а также калий, растворимые волокна и антиоксиданты.

Однако не так уж многие знают о том, что именно авокадо способен решить проблемы со сном.

Об этом стало известно в рамках исследования, проведенного учеными из Университета Пенсильвании. Его участниками стали около 1000 американцев.

Одна из групп участников в течение 6 месяцев ежедневно употребляла авокадо — заменяя им преимущественно переработанные продукты с высоким содержанием соли, тогда как члены контрольной группы употребляли его лишь изредка, 1-2 раза в месяц.

По словам исследователей, люди, которые ежедневно добавляли авокадо в свой рацион, заявляли о большей продолжительности сна и лучшем его качестве.

Более того, указано, что у них улучшился уровень холестерина по сравнению с контролируемой группой, где не было зафиксировано никаких существенных изменений.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Все сошли с ума". Впервые в истории учёные зафиксировали внезапное исчезновение звезды
Звезда M31-2014-DS1 коллапсировала крайне необычным способом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые заметили загадочное поведение птиц в присутствии женщин
Странное поведение птиц поразило ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга
Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?