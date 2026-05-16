Биолог раскрыл секрет зеленых глаз и их уникальности

Ни для кого не секрет, что только около 2% людей на планете Земля зеленые глаза. Что важно понимать, карие глаза встречаются почти у 80% людей, а голубые – около 8–10%. Эволюционный биолог Марк Лукок решил объяснить, в чем же на самом деле дело.
Главные тезисы
- Главную роль в цвете глаз играют гены OCA2 и HERC2.
- Именно благодаря им происходит регуляция количества меланина в радужке.
Почему светлые глаза — это редкость?
В рамках нового масштабного исследования древней ДНК стало известно, что еще несколько тысяч лет назад у большинства европейцев были темные волосы, кожа и глаза.
Светлая пигментация начала распространяться значительно позже, однако до сих пор неизвестно, почему так произошло.
Научное сообщество склоняется к мнению, что главная причина заключается именно в климате Северной Европы.
Прежде всего, речь идет о том, что именно светлая радужка пропускает больше света, что могло помогать людям легче переносить длинные темные зимы.
По словам исследователей, это оказывало непосредственное влияние на биологические ритмы и снижало риск сезонной депрессии. Что важно понимать, она в древности могла ухудшать выживаемость и способность к размножению.
Стоит отметить, что зеленого пигмента в радужке на самом деле нет — этот оттенок мы видим только благодаря оптическому эффекту.
