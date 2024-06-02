Битва за Крим. Україна домінує над Росією у повітряній фазі

Хоча до наземної операції ще далеко, в повітряній частині цієї битви Росія поступово втрачає позиції.

Україна поступово перемагає РФ у повітряній битві за Крим

США досі зберігають частину обмежень на удари американською зброєю по території РФ. Критикуючи це, видання The Economist наводить успіхи ЗСУ в Криму, стосовно якого цих обмежень немає.

Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес зауважує, що Росія розглядає Крим як "непотоплюваний авіаносець" і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури. Тепер вся вона під загрозою. Поширити

Британський стратег Лоуренс Фрідман додає, що велика десантна операція ЗСУ в Криму, в стилі висадки союзників у Франції 1944 року, поки що є немислимою. Але Крим є слабким місцем Росії з погляду повітряних загроз. На півострові є надто багато об’єктів, які потрібно захищати, і це найкращий спосіб для України справити реальний тиск на Путіна.

Українська кампанія є сумішшю військової та політичної стратегії. Політично це найважливіший актив Росії; але він також дуже вразливий, — погоджується колишній радник Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.

На думку аналітиків, мета України полягає в тому, щоб ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та задушити півострів як логістичний центр. І в цьому українцям допомагає арсенал крилатих ракет Storm Shadow і SCALP, власні морські та повітряні безпілотники. Останнім часом до них додалися ще й американські балістичні ракети ATACMS.

Завдяки систематичним атакам, Україна вже змогла вигнати з Криму основну частину російського Чорноморського флоту, постійно погіршує російську протиповітряну оборону на півострові і завдає ударів по авіабазах, з яких злітають російські бойові літаки. Поширити

Важливо, що розхвалена і дуже дорога система протиповітряної оборони С-400 виявилася не надто ефективною. Комбіновані атаки із застосуванням дронів-приманок та ракет ATACMS вже коштували росіянам кількох таких комплексів. Кожна батарея С-400 коштує приблизно 200 млн дол, і їх нелегко замінити.

За словами генерала Ходжеса, окупантам "немає де сховатися" в Криму: працює супутникова та повітряна розвідка, а також мережа патріотів-інформаторів на землі. Через це ніщо не може рухатися в Криму без відома українців.

Генерал Ходжес упевнений, що українці "знесуть Керченський міст, коли будуть готові". Однак потенційно більшою проблемою буде побудова нової залізничної лінії, що пролягає вздовж Азовського моря від Ростова через південні українські міста Маріуполь і Бердянськ до Криму.

Речник Південного військового командування України Дмитро Плетенчук каже:

Залізниця по сухопутному коридору — це визнання з боку російських окупантів того, що Кримський (Керченський) міст приречений. Вони шукають спосіб підстрахувати свої ставки, тому що усвідомлюють, що рано чи пізно у них виникнуть проблеми. Поширити

Удари ЗСУ по Криму: що відомо

Наприкінці травня дрони СБУ знищили російський комплекс далекого радіолокаційного виявлення ціною у 100 млн дол, що зробило ворожу ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Йдеться про РЛС поблизу міста Армянськ, що на півночі Криму, яка контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

У ніч на 30 травня Сили оборони України уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.