Битва за Крым. Украина доминирует над Россией в воздушной фазе

Хотя до наземной операции еще далеко, в воздушной части этого сражения Россия постепенно теряет позиции.

Украина постепенно побеждает РФ в воздушном сражении за Крым

США по-прежнему сохраняют часть ограничений на удары американским оружием по территории РФ. Критикуя это, издание The Economist приводит успехи ВСУ в Крыму, относительно которых этих ограничений нет.

Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она находится под угрозой. Поделиться

Британский стратег Лоуренс Фридман добавляет, что большая десантная операция ВСУ в Крыму, в стиле высадки союзников во Франции в 1944 году, пока немыслима. Но Крым является слабым местом России с точки зрения воздушных угроз. На полуострове слишком много объектов, которые нужно защищать, и это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина.

Украинская кампания представляет собой смесь военной и политической стратегии. Политически это важнейший актив России; но он тоже очень раним, — соглашается бывший советник Министерства обороны Германии Нико Ланге.

По мнению аналитиков, цель Украины состоит в том, чтобы изолировать Крым, оттеснить российские воздушные и морские силы от юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. И в этом украинцам помогает арсенал крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, морские и воздушные беспилотники. В последнее время к ним добавились и американские баллистические ракеты ATACMS.

Благодаря систематическим атакам Украина уже смогла изгнать из Крыма основную часть российского Черноморского флота, постоянно ухудшает российскую противовоздушную оборону на полуострове и наносит удары по авиабазам, с которых взлетают российские боевые самолеты. Поделиться

Важно, что расхваленная и очень дорогостоящая система противовоздушной обороны С-400 оказалась не слишком эффективной. Комбинированные атаки с применением дронов-приманок и ракет ATACMS уже стоили россиянам нескольких таких комплексов. Каждая батарея С-400 стоит примерно 200 млн долл. и их нелегко заменить.

По словам генерала Ходжеса, оккупантам "негде спрятаться" в Крыму: работает спутниковая и воздушная разведка, а также сеть патриотов-информаторов на земле. Поэтому ничто не может двигаться в Крыму без ведома украинцев.

Генерал Ходжес уверен, что украинцы "снесут Керченский мост, когда будут готовы". Однако потенциально большей проблемой будет строительство новой железнодорожной линии, пролегающей вдоль Азовского моря от Ростова через южные украинские города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Спикер Южного военного командования Украины Дмитрий Плетенчук говорит:

Железная дорога по сухопутному коридору — это признание со стороны российских окупантов того, что Крымский (Керченский) мост обречен. Они ищут способ подстраховать свои ставки, потому что осознают, что рано или поздно у них возникнут проблемы. Поделиться

Удары ВСУ по Крыму: что известно

В конце мая дроны СБУ уничтожили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения ценой в 100 млн долл, что сделало враждебную ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Речь идет о РЛС вблизи города Армянск на севере Крыма, которая контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

В ночь на 30 мая Силы обороны Украины поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.