Бюджетна реформа Трампа ударить по медстрахуванню 12 млн американців — у чому справа

Новий бюджетний план президента США Дональда Трампа може стати шоковим ударом для мільйонів американців. Через цей законопроєкт медичного страхування позбудуться майже 12 мільйонів людей уже в найближчі десять років.
Головні тези:
- Новий бюджетний план Трампа може призвести до втрати медичного страхування майже 12 мільйонами американців до 2034 року.
- Масштабне скорочення фінансування Medicaid, Medicare та Obamacare може серйозно ускладнити доступ до медичної допомоги для людей з низьким доходом, пенсіонерів і дітей.
- Більшість американців можуть розраховувати на зниження податків, але від цього виграють переважно заможні платники податків.
Бюджетна реформа Трампа стане шоком для 12 млн американців
Отож, за новими підрахунками позапартійного Бюджетного управління Конгресу США (CBO), якщо сенатська версія законопроєкту про бюджет стане законом, то до 2034 року майже 11,8 мільйона американців можуть залишитися без медичного страхування.
Це навіть на мільйон більше, ніж передбачалося у попередньому проєкті від Палати представників.
Документ передбачає масштабне скорочення фінансування Medicaid, Medicare та Obamacare — сукупно на понад 1,1 трлн дол протягом наступного десятиліття, з чого понад трильйон припаде саме на Medicaid.
Разом з тим, понад 80% американців можуть розраховувати на зниження податків уже наступного року, але найбільше від цього виграють заможні платники податків, вважають в Центрі податкової політики.
Крім того, законопроєкт передбачає вимогу до роботи для більшості дорослих, які хочуть отримати медичну допомогу, та зменшує обсяг податків, які штати можуть стягувати з медичних працівників для фінансування Medicaid.
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