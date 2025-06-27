Трамп оголосив підписання торгової угоди з Китаєм
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп оголосив підписання торгової угоди з Китаєм

Що відомо про угоду США та Китаю
Джерело:  Financial Times

Американський лідер Дональд Трамп офіційно повідомив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Головні тези:

  • Сам президент США не поспішає розкривати подробиць цієї угоди.
  • Відомо, що Вашингтон та Пекін домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди.

Що відомо про угоду США та Китаю

Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами одного з членів команди американського лідера, офіційні Пекін та Вашингтон "домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди".

Що важливо розуміти, йдеться про торговельні переговори, які країни провели в травні і вперше домовилися про перемир'я.

Журналісти звертають увагу на те, що Китай та США де-факто письмово зафіксували те, що раніше обговорювалося, але не було включено до офіційного документу.

Угода в Женеві передбачала значне зниження тарифів один проти одного на 90 днів, поки вони намагалися укласти всеосяжну торговельну угоду. Однак вона зірвалася через розбіжності щодо китайського експорту рідкоземельних металів та експортного контролю США, нагадує видання.

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