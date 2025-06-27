Трамп оголосив підписання торгової угоди з Китаєм

Американський лідер Дональд Трамп офіційно повідомив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.
Головні тези:
- Сам президент США не поспішає розкривати подробиць цієї угоди.
- Відомо, що Вашингтон та Пекін домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди.
Що відомо про угоду США та Китаю
За словами одного з членів команди американського лідера, офіційні Пекін та Вашингтон "домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди".
Що важливо розуміти, йдеться про торговельні переговори, які країни провели в травні і вперше домовилися про перемир'я.
Журналісти звертають увагу на те, що Китай та США де-факто письмово зафіксували те, що раніше обговорювалося, але не було включено до офіційного документу.
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