Трамп оголосив підписання торгової угоди з Китаєм

Американський лідер Дональд Трамп офіційно повідомив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Що відомо про угоду США та Китаю

Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм. Дональд Трамп Президент США

За словами одного з членів команди американського лідера, офіційні Пекін та Вашингтон "домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди".

Що важливо розуміти, йдеться про торговельні переговори, які країни провели в травні і вперше домовилися про перемир'я.

Журналісти звертають увагу на те, що Китай та США де-факто письмово зафіксували те, що раніше обговорювалося, але не було включено до офіційного документу.