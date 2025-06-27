Трамп объявил подписание торгового соглашения с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп официально сообщил, что США и Китай подписали торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве.
Главные тезисы
- Сам президент США не спешит раскрывать подробности этого соглашения.
- Известно, что Вашингтон и Пекин договорились о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения.
Что известно о соглашении США и Китая
По словам одного из членов команды американского лидера, официальные Пекин и Вашингтон "договаривались о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения".
Что важно понимать, речь идет о торговых переговорах, которые страны провели в мае и впервые договорились о перемирии.
Журналисты обращают внимание на то, что Китай и США де-факто в письменном виде зафиксировали то, что ранее обсуждалось, но не было включено в официальный документ.
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