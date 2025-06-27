Трамп объявил подписание торгового соглашения с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп официально сообщил, что США и Китай подписали торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве.

Что известно о соглашении США и Китая

Мы только вчера подписали соглашение с Китаем. Дональд Трамп Президент США

По словам одного из членов команды американского лидера, официальные Пекин и Вашингтон "договаривались о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения".

Что важно понимать, речь идет о торговых переговорах, которые страны провели в мае и впервые договорились о перемирии.

Журналисты обращают внимание на то, что Китай и США де-факто в письменном виде зафиксировали то, что ранее обсуждалось, но не было включено в официальный документ.