Трамп объявил подписание торгового соглашения с Китаем
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Экономика
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Трамп объявил подписание торгового соглашения с Китаем

Что известно о соглашении США и Китая
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Источник:  Financial Times

Американский лидер Дональд Трамп официально сообщил, что США и Китай подписали торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве.

Главные тезисы

  • Сам президент США не спешит раскрывать подробности этого соглашения.
  • Известно, что Вашингтон и Пекин договорились о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения.

Что известно о соглашении США и Китая

Мы только вчера подписали соглашение с Китаем.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам одного из членов команды американского лидера, официальные Пекин и Вашингтон "договаривались о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения".

Что важно понимать, речь идет о торговых переговорах, которые страны провели в мае и впервые договорились о перемирии.

Журналисты обращают внимание на то, что Китай и США де-факто в письменном виде зафиксировали то, что ранее обсуждалось, но не было включено в официальный документ.

Соглашение в Женеве предполагало значительное снижение тарифов друг против друга на 90 дней, пока они пытались заключить всеобъемлющее торговое соглашение. Однако она сорвалась из-за разногласий по китайскому экспорту редкоземельных металлов и экспортному контролю США, напоминает издание.

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