Бюджетная реформа Трампа ударит по медстрахованию 12 млн американцев — в чем дело

Новый бюджетный план президента США Дональда Трампа может оказаться шоковым ударом для миллионов американцев. Из-за этого законопроекта медицинского страхования лишатся почти 12 миллионов человек уже в ближайшие десять лет.
Главные тезисы
- Бюджетная реформа Трампа может привести к потере медицинского страхования 12 миллионов американцев к 2034 году.
- Сокращение финансирования Medicaid, Medicare и Obamacare усложнит доступ к медицинской помощи людям с низким доходом, пенсионерам и детям.
Бюджетная реформа Трампа станет шоком для 12 млн американцев
По новым подсчетам внепартийного Бюджетного управления Конгресса США (CBO), если сенатская версия законопроекта о бюджете станет законом, то к 2034 году почти 11,8 миллиона американцев могут остаться без медицинского страхования.
Это даже на миллион больше, чем предполагалось в предыдущем проекте от Палаты представителей.
Документ предусматривает масштабное сокращение финансирования Medicaid, Medicare и Obamacare — совокупно более чем на 1,1 трлн долл. в течение следующего десятилетия, из чего более триллиона придется именно на Medicaid.
Вместе с тем, более 80% американцев могут рассчитывать на снижение налогов уже в следующем году, но больше всего от этого выиграют состоятельные налогоплательщики, считают в Центре налоговой политики.
Кроме того, законопроект предусматривает требование к работе для большинства взрослых, желающих получить медицинскую помощь, и уменьшает объем налогов, которые штаты могут взимать с медицинских работников для финансирования Medicaid.
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