Бюджетная реформа Трампа ударит по медстрахованию 12 млн американцев — в чем дело

Новый бюджетный план президента США Дональда Трампа может оказаться шоковым ударом для миллионов американцев. Из-за этого законопроекта медицинского страхования лишатся почти 12 миллионов человек уже в ближайшие десять лет.

Бюджетная реформа Трампа станет шоком для 12 млн американцев

По новым подсчетам внепартийного Бюджетного управления Конгресса США (CBO), если сенатская версия законопроекта о бюджете станет законом, то к 2034 году почти 11,8 миллиона американцев могут остаться без медицинского страхования.

Это даже на миллион больше, чем предполагалось в предыдущем проекте от Палаты представителей.

Документ предусматривает масштабное сокращение финансирования Medicaid, Medicare и Obamacare — совокупно более чем на 1,1 трлн долл. в течение следующего десятилетия, из чего более триллиона придется именно на Medicaid.

Больше всего эти ограничения коснутся людей с низким доходом, пенсионеров, детей и людей с инвалидностью, ведь сегодня программа Medicaid охватывает более 71 миллиона американцев. Поделиться

Вместе с тем, более 80% американцев могут рассчитывать на снижение налогов уже в следующем году, но больше всего от этого выиграют состоятельные налогоплательщики, считают в Центре налоговой политики.