Благодійний забіг Spartan Kyiv 2024. Для ГУР зібрано 3 млн грн
Категорія
Україна
Дата публікації

Благодійний забіг Spartan Kyiv 2024. Для ГУР зібрано 3 млн грн

Забіг
Джерело:  Головне управління розвідки

20 квітня на Трухановому острові у Києві влаштували благодійний забіг з перешкодами — Spartan Kyiv 2024, на якому збирали донати на дрони для ГУР.

У Києві успішно пройшов благодійний забіг Spartan Kyiv 2024

Понад дві тисячі учасників випробовували сили у різних категоріях і долали трасу з перешкодами різної складності.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Три млн грн для розвідників зібрали під час благодійного забігу Spartan Kyiv 2024

Великий благодійний забіг Spartan Kyiv було організовано Олексієм Вовком та Spartan Race Ukraine.

Для участі у заході зареєструвалося майже дві тисячі учасників ― кожен робив благодійний внесок, аби підтримати воєнну розвідку України.

Учасниця забігу Олександра

Були рукоходи, долали воду, пісок, гірки з гірок, просто перешкоди, які потрібно було переходити. Ну і найбільша перешкода — це боротьба з самим собою, щоб не здатися, — поділилась враженнями від забігу Олександра з Кривого Рогу.

Вікторія з Волновахи переїхала до столиці, бо її місто знищили російські загарбники.

Я біжу з вірою, що й у моєму місті колись буде марафон. А сьогодні мене попросили друзі — вони хотіли бачити мене в команді. І я дуже зраділа, що погодилась, коли потрапила на Труханів. Тут все надихає.

По-перше — підтримка ГУР, це — найголовніше, а по-друге — я маю хорошу фізичну підготовку, — описав свою мотивацію участі у змаганнях маркетолог Олександр.

ПАРА РЕЙС — забіг для спортсменів з ампутаціями

Особливою частиною забігу є ПАРА РЕЙС — забіг для спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, з ампутаціями.

Для присутніх під час змагань також проводили благодійні аукціони та розіграші.

Загалом у межах благодійного забігу вдалося зібрати понад три мільйони гривень ― усі кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для розвідників, а також на допомогу важкопораненому воїну ГУР МОУ.

Висловлюємо вдячність усім учасникам, організаторам забігу Spartan Kyiv 2024, представникам бізнесу, які долучились до великого благодійного заходу — ваша допомога серйозно зміцнює спроможності воєнних розвідників, — повідомили у ГУР.

Бійці Сиббату пробігли Spartan Kyiv 2024

Активну участь у благодійному забігу з перешкодами взяли добровольці “Сибірського батальйону”.

Учора бійці Сибірського батальйону взяли участь у благодійному забігу Spartan Race Ukraine. Дякуємо організаторам та учасникам за чудовий івент!

Що відомо про збір на ударно-розвідувальні комплекси «Сич»

У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 млн грн з необхідних 25.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.

Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка.  У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати, ― сказав Андрій Юсов.

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 млн грн.

Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.

Ми розуміємо, що найбільший донат ― це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям, ― наголосив представник ГУР МО України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Активізм проти насильства. В Ірпені пройде забіг Acting for survivors — як взяти участь
Забіг Acting for survivors
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ексклюзивний годинник від Буданова за донат. ГУР оголосило збір на нищівні «Сичі»
ГУР
Буданов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?