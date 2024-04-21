Благодійний забіг Spartan Kyiv 2024. Для ГУР зібрано 3 млн грн

20 квітня на Трухановому острові у Києві влаштували благодійний забіг з перешкодами — Spartan Kyiv 2024, на якому збирали донати на дрони для ГУР.

У Києві успішно пройшов благодійний забіг Spartan Kyiv 2024

Понад дві тисячі учасників випробовували сили у різних категоріях і долали трасу з перешкодами різної складності.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Три млн грн для розвідників зібрали під час благодійного забігу Spartan Kyiv 2024

Великий благодійний забіг Spartan Kyiv було організовано Олексієм Вовком та Spartan Race Ukraine.

Для участі у заході зареєструвалося майже дві тисячі учасників ― кожен робив благодійний внесок, аби підтримати воєнну розвідку України.

Учасниця забігу Олександра

Були рукоходи, долали воду, пісок, гірки з гірок, просто перешкоди, які потрібно було переходити. Ну і найбільша перешкода — це боротьба з самим собою, щоб не здатися, — поділилась враженнями від забігу Олександра з Кривого Рогу. Поширити

Вікторія з Волновахи переїхала до столиці, бо її місто знищили російські загарбники.

Я біжу з вірою, що й у моєму місті колись буде марафон. А сьогодні мене попросили друзі — вони хотіли бачити мене в команді. І я дуже зраділа, що погодилась, коли потрапила на Труханів. Тут все надихає.

По-перше — підтримка ГУР, це — найголовніше, а по-друге — я маю хорошу фізичну підготовку, — описав свою мотивацію участі у змаганнях маркетолог Олександр.

ПАРА РЕЙС — забіг для спортсменів з ампутаціями

Особливою частиною забігу є ПАРА РЕЙС — забіг для спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, з ампутаціями.

Для присутніх під час змагань також проводили благодійні аукціони та розіграші.

Загалом у межах благодійного забігу вдалося зібрати понад три мільйони гривень ― усі кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для розвідників, а також на допомогу важкопораненому воїну ГУР МОУ.

Висловлюємо вдячність усім учасникам, організаторам забігу Spartan Kyiv 2024, представникам бізнесу, які долучились до великого благодійного заходу — ваша допомога серйозно зміцнює спроможності воєнних розвідників, — повідомили у ГУР. Поширити

Бійці Сиббату пробігли Spartan Kyiv 2024

Активну участь у благодійному забігу з перешкодами взяли добровольці “Сибірського батальйону”.

Учора бійці Сибірського батальйону взяли участь у благодійному забігу Spartan Race Ukraine. Дякуємо організаторам та учасникам за чудовий івент!

Що відомо про збір на ударно-розвідувальні комплекси «Сич»

У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 млн грн з необхідних 25.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.

Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка. У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати, ― сказав Андрій Юсов.

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 млн грн.

Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.