Благотворительный забег Spartan Kyiv 2024. Для ГУР собрано 3 млн грн
Категория
Украина
Дата публикации

Благотворительный забег Spartan Kyiv 2024. Для ГУР собрано 3 млн грн

Киев
Читати українською
Источник:  Главное управление разведки

20 апреля на Трухановом острове в Киеве устроили благотворительный забег с препятствиями — Spartan Kyiv 2024, на котором собирали донаты на дроны для ГУР.

В Киеве успешно прошел благотворительный забег Spartan Kyiv 2024

Более двух тысяч участников испытывали силы в разных категориях и преодолевали трассу с препятствиями разной сложности.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

Три млн грн для разведчиков собрали во время благотворительного забега Spartan Kyiv 2024

Большой благотворительный забег Spartan Kyiv был организован Алексеем Волком и Spartan Race Ukraine.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось почти две тысячи участников — каждый вносил благотворительный взнос, чтобы поддержать военную разведку Украины.

Участница забега Александра

Были рукоходы, одолевали воду, песок, горки с горок, просто препятствия, которые нужно было переходить. Ну и самое большое препятствие — это борьба с самим собой, чтобы не сдаться, — поделилась впечатлениями от забега Александра из Кривого Рога.

Виктория из Волновахи переехала в столицу, потому что ее город уничтожили русские захватчики.

Я бегу с верой, что и в моем городе когда-нибудь будет марафон. А сегодня меня попросили друзья — они хотели видеть меня в команде. И я очень обрадовалась, что согласилась, когда попала на Труханов. Здесь все вдохновляет.

Во-первых — поддержка ГУР, это — самое главное, а во-вторых — у меня хорошая физическая подготовка, — описал свою мотивацию участия в соревнованиях маркетолог Александр.

ПАРА РЕЙС — забег для спортсменов с ампутациями

Особой частью забега является ПАРА РЕЙС — забег для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ампутациями.

Для собравшихся во время соревнований также проводились благотворительные аукционы и розыгрыши.

Всего в рамках благотворительного забега удалось собрать более трех миллионов гривен — все средства будут направлены на закупку дронов для разведчиков, а также на помощь тяжелораненому воину ГУР МОУ.

Выражаем благодарность всем участникам, организаторам забега Spartan Kyiv 2024, представителям бизнеса, которые приняли участие в большом благотворительном мероприятии — ваша помощь серьезно укрепляет возможности военных разведчиков, — сообщили в ГУР.

Бойцы Сиббата пробежали Spartan Kyiv 2024

Активное участие в благотворительном забеге с препятствиями приняли добровольцы Сибирского батальона.

Вчера бойцы Сибирского батальона приняли участие в благотворительном забеге Spartan Race Ukraine. Спасибо организаторам и участникам за отличный ивент!

Что известно о сборе на ударно-разведывательные комплексы «Сыч»

В рамках благотворительного сбора на ударно-разведывательные комплексы «Сыч» для подразделений ГУР МОУ, проводимого телемарафоном «Единые новости», украинцы пожертвовали уже почти 20 млн грн из необходимых 25.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона выразил благодарность всем присоединившимся к сбору гражданам, а также организаторам благотворительной инициативы.

Сокрушительные «Сычи», как мы их называем — отличная украинская разработка. В разведывательном режиме может преодолевать расстояние до 200 километров, в ударном — до 50. Операторы ГУР уже уничтожили «Сычами» вражеской техники на десятки миллионов долларов. Безусловно, это нужно продолжать, — сказал Андрей Юсов.

Для закрытия сбора на «Сычи» нужно собрать еще 5 млн. грн.

Пожертвующий крупнейший донат получит символический подарок от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова ― эксклюзивные часы с элементом уничтоженного воинами-разведчиками российского танка.

Мы понимаем, что самый большой донат — это тот, который человек может себе позволить. И донат от пожилого человека, пенсионера или от школьника в несколько гривен иногда может весить больше нескольких миллионов от бизнеса. Каждая гривна и каждая копейка важна. Мы это ценим, и благодарны украинцам, — подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Активизм против насилия. В Ирпене пройдет забег Acting for survivors — как принять участие
забег Acting for survivors
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Убить Путина". Сибирский батальон провел открытую тренировку — видео
Сибирский батальон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эксклюзивные часы от Буданова за донат. ГУР объявило сбор на сокрушительные «Сычи»
ГУР
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?