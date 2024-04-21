Благотворительный забег Spartan Kyiv 2024. Для ГУР собрано 3 млн грн

20 апреля на Трухановом острове в Киеве устроили благотворительный забег с препятствиями — Spartan Kyiv 2024, на котором собирали донаты на дроны для ГУР.

В Киеве успешно прошел благотворительный забег Spartan Kyiv 2024

Более двух тысяч участников испытывали силы в разных категориях и преодолевали трассу с препятствиями разной сложности.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

Три млн грн для разведчиков собрали во время благотворительного забега Spartan Kyiv 2024

Большой благотворительный забег Spartan Kyiv был организован Алексеем Волком и Spartan Race Ukraine.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось почти две тысячи участников — каждый вносил благотворительный взнос, чтобы поддержать военную разведку Украины.

Участница забега Александра

Были рукоходы, одолевали воду, песок, горки с горок, просто препятствия, которые нужно было переходить. Ну и самое большое препятствие — это борьба с самим собой, чтобы не сдаться, — поделилась впечатлениями от забега Александра из Кривого Рога. Поделиться

Виктория из Волновахи переехала в столицу, потому что ее город уничтожили русские захватчики.

Я бегу с верой, что и в моем городе когда-нибудь будет марафон. А сегодня меня попросили друзья — они хотели видеть меня в команде. И я очень обрадовалась, что согласилась, когда попала на Труханов. Здесь все вдохновляет.

Во-первых — поддержка ГУР, это — самое главное, а во-вторых — у меня хорошая физическая подготовка, — описал свою мотивацию участия в соревнованиях маркетолог Александр.

ПАРА РЕЙС — забег для спортсменов с ампутациями

Особой частью забега является ПАРА РЕЙС — забег для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ампутациями.

Для собравшихся во время соревнований также проводились благотворительные аукционы и розыгрыши.

Всего в рамках благотворительного забега удалось собрать более трех миллионов гривен — все средства будут направлены на закупку дронов для разведчиков, а также на помощь тяжелораненому воину ГУР МОУ.

Выражаем благодарность всем участникам, организаторам забега Spartan Kyiv 2024, представителям бизнеса, которые приняли участие в большом благотворительном мероприятии — ваша помощь серьезно укрепляет возможности военных разведчиков, — сообщили в ГУР. Поделиться

Бойцы Сиббата пробежали Spartan Kyiv 2024

Активное участие в благотворительном забеге с препятствиями приняли добровольцы Сибирского батальона.

Вчера бойцы Сибирского батальона приняли участие в благотворительном забеге Spartan Race Ukraine. Спасибо организаторам и участникам за отличный ивент!

Что известно о сборе на ударно-разведывательные комплексы «Сыч»

В рамках благотворительного сбора на ударно-разведывательные комплексы «Сыч» для подразделений ГУР МОУ, проводимого телемарафоном «Единые новости», украинцы пожертвовали уже почти 20 млн грн из необходимых 25.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона выразил благодарность всем присоединившимся к сбору гражданам, а также организаторам благотворительной инициативы.

Сокрушительные «Сычи», как мы их называем — отличная украинская разработка. В разведывательном режиме может преодолевать расстояние до 200 километров, в ударном — до 50. Операторы ГУР уже уничтожили «Сычами» вражеской техники на десятки миллионов долларов. Безусловно, это нужно продолжать, — сказал Андрей Юсов.

Для закрытия сбора на «Сычи» нужно собрать еще 5 млн. грн.

Пожертвующий крупнейший донат получит символический подарок от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова ― эксклюзивные часы с элементом уничтоженного воинами-разведчиками российского танка.