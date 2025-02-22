Блакить твоїх очей. Пивоваров подарував друге життя поезії Сосюри — відео

Український співак та автор пісень Артем Пивоваров вразив своїх прихильників новим чуттєвим треком "Блакить твоїх очей". Він створений на основі однойменного вірша поета Володимира Сосюри.
Головні тези:
- Трек “Блакить твоїх очей” є чуттєвим та ніжним відображенням безумовного кохання, яке стає головною рушійною силою в житті.
- Реакція шанувальників на нову музичну роботу від Артема Пивоварова демонструє їхню відданість творчості артиста.
Пивоваров продовжує відроджувати українську поезію
За словами самого артиста, "Блакить твоїх очей" — це чуттєвий трек про кохання.
Співак звертає увагу на те, що у ньому чудово поєдналися його музика та поезія Сосюри, його переживання та життєвий досвід.
Прихильники артиста уже відреагували на його нову музичну роботу:
Найулюбленіша пісня! Запала в серці! Постійно слухаємо!;
Я плакала, коли слухала її. Вона торкається душі....Артем — ти дуже талановитий!;
«Твої вірші мої ноти» — величезний внесок в розвиток нашої культури! Вдячні за такий важливий проєкт!;
Володимир Сосюра написав неперевершено, а Артем Пивоваров виконав;
Перш за все вдячні Володимиру Сосюрі за пречудову лірику. Без неї не було б пречудової музики Артема.
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