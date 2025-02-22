Блакить твоїх очей. Пивоваров подарував друге життя поезії Сосюри — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Блакить твоїх очей. Пивоваров подарував друге життя поезії Сосюри — відео

Пивоваров
Джерело:  online.ua

Український співак та автор пісень Артем Пивоваров вразив своїх прихильників новим чуттєвим треком "Блакить твоїх очей". Він створений на основі однойменного вірша поета Володимира Сосюри.

Головні тези:

  • Трек “Блакить твоїх очей” є чуттєвим та ніжним відображенням безумовного кохання, яке стає головною рушійною силою в житті.
  • Реакція шанувальників на нову музичну роботу від Артема Пивоварова демонструє їхню відданість творчості артиста.

Пивоваров продовжує відроджувати українську поезію

За словами самого артиста, "Блакить твоїх очей" — це чуттєвий трек про кохання.

Співак звертає увагу на те, що у ньому чудово поєдналися його музика та поезія Сосюри, його переживання та життєвий досвід.

Пісня "Блакить твоїх очей" створювалася з любов’ю та ніжністю, що ви відчуєте під час прослуховування. Ця робота — більше ніж романтичне зізнання. Це історія про безумовне кохання, що надихає та є головною рушійною силою в житті, — наголошує Артем Пивоваров.

Прихильники артиста уже відреагували на його нову музичну роботу:

  • Найулюбленіша пісня! Запала в серці! Постійно слухаємо!;

  • Я плакала, коли слухала її. Вона торкається душі....Артем — ти дуже талановитий!;

  • «Твої вірші мої ноти» — величезний внесок в розвиток нашої культури! Вдячні за такий важливий проєкт!;

  • Володимир Сосюра написав неперевершено, а Артем Пивоваров виконав;

  • Перш за все вдячні Володимиру Сосюрі за пречудову лірику. Без неї не було б пречудової музики Артема.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах
Джамала
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Володимир Дантес
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року
Ніколь Кідман

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?