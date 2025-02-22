Блакить твоїх очей. Пивоваров подарував друге життя поезії Сосюри — відео

Пісня "Блакить твоїх очей" створювалася з любов’ю та ніжністю, що ви відчуєте під час прослуховування. Ця робота — більше ніж романтичне зізнання. Це історія про безумовне кохання, що надихає та є головною рушійною силою в житті, — наголошує Артем Пивоваров.