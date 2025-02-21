Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року

Журнал Time оприлюднив традиційний список найвпливовіших жінок року. Цьогоріч до нього потрапили голлівудська акторка та продюсерка Ніколь Кідман, біологиня Пурніма Деві Барман та бізнесменка Клер Бабіно-Фонтенот та інші.
Головні тези:
- Вони активно борються за права жінок, репродуктивні права та зміни на краще у сучасному світі.
- Кожна з них є лідеркою у власній галузі, сприяючи створенню більш справедливого суспільства.
Найвпливовіші жінки 2025 року за версією Time
Як зазначає редакція видання, кожного року, коли потрібно обрати найкращих з найкращих, вкрай важливо чесно відповісти собі одне і те ж запитання: "З якими найважливішими проблемами зараз стикаються жінки та дівчата по всьому світу?".
Time не може ігнорувати той факт, що викликів багато — від насильства за гендерною ознакою та нападів на права жінок.
У 2025 році найвпливовішими жінками визнали:
голлівудську акторку та продюсерку Ніколь Кідман;
американську баскетболістку Ейджу Вілсон;
американську спортивну гімнастку та олімпійську чемпіонку Джордан Чайлз;
співачку та авторку пісень з Ісландії Laufey;
акторку та модель зі США, що підвищує обізнаність про рак молочної залози Олівію Манн;
письменницю та співзасновницю організації за права трансгендерних людей Gender Liberation Movement Ракель Вілліс;
француженку Жизель Пеліко, яка публічно говорить про досвід тривалого сексуального насильства;
японську акторку та співачку Анну Савай;
біологиню з Індії Пурніму Деві Барман, яка співзаснувала жіночу ініціативу із захисту природи Hargila Army;
активістку за жіночі репродуктивні права зі США Аманду Зуравськи;
гамбійську активістку проти припинення жіночого каліцтва та засновниця організації за права жінок Women in Liberation & Leadership Фату Балдех;
бізнесменку та генеральну директорку національного продовольчого банку в США Feeding America Клер Бабіно-Фонтенот;
ірландсько-американську бізнесменку, що бореться зі стигмою годування грудьми Лауру Моді.
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