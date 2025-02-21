Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року

Журнал Time оприлюднив традиційний список найвпливовіших жінок року. Цьогоріч до нього потрапили голлівудська акторка та продюсерка Ніколь Кідман, біологиня Пурніма Деві Барман та бізнесменка Клер Бабіно-Фонтенот та інші.

Найвпливовіші жінки 2025 року за версією Time

Як зазначає редакція видання, кожного року, коли потрібно обрати найкращих з найкращих, вкрай важливо чесно відповісти собі одне і те ж запитання: "З якими найважливішими проблемами зараз стикаються жінки та дівчата по всьому світу?".

Time не може ігнорувати той факт, що викликів багато — від насильства за гендерною ознакою та нападів на права жінок.

Однак всюди, де є ці загрози, можуть бути лідери, які наполягають на змінах. Усі 13 жінок цьогорічного списку по-своєму працюють над створенням кращого, більш справедливого світу, — наголошує команда Time. Поширити

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У 2025 році найвпливовішими жінками визнали: