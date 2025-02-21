Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року
Категорія
Світ
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Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року

Ніколь Кідман
Джерело:  TIME

Журнал Time оприлюднив традиційний список найвпливовіших жінок року. Цьогоріч до нього потрапили голлівудська акторка та продюсерка Ніколь Кідман, біологиня Пурніма Деві Барман та бізнесменка  Клер Бабіно-Фонтенот та інші.

Головні тези:

  • Вони активно борються за права жінок, репродуктивні права та зміни на краще у сучасному світі.
  • Кожна з них є лідеркою у власній галузі, сприяючи створенню більш справедливого суспільства.

Найвпливовіші жінки 2025 року за версією Time

Як зазначає редакція видання, кожного року, коли потрібно обрати найкращих з найкращих, вкрай важливо чесно відповісти собі одне і те ж запитання: "З якими найважливішими проблемами зараз стикаються жінки та дівчата по всьому світу?".

Time не може ігнорувати той факт, що викликів багато — від насильства за гендерною ознакою та нападів на права жінок.

Однак всюди, де є ці загрози, можуть бути лідери, які наполягають на змінах. Усі 13 жінок цьогорічного списку по-своєму працюють над створенням кращого, більш справедливого світу, — наголошує команда Time.

Фото: скриншот

У 2025 році найвпливовішими жінками визнали:

  • голлівудську акторку та продюсерку Ніколь Кідман;

  • американську баскетболістку Ейджу Вілсон;

  • американську спортивну гімнастку та олімпійську чемпіонку Джордан Чайлз;

  • співачку та авторку пісень з Ісландії Laufey;

  • акторку та модель зі США, що підвищує обізнаність про рак молочної залози Олівію Манн;

  • письменницю та співзасновницю організації за права трансгендерних людей Gender Liberation Movement Ракель Вілліс;

  • француженку Жизель Пеліко, яка публічно говорить про досвід тривалого сексуального насильства;

  • японську акторку та співачку Анну Савай;

  • біологиню з Індії Пурніму Деві Барман, яка співзаснувала жіночу ініціативу із захисту природи Hargila Army;

  • активістку за жіночі репродуктивні права зі США Аманду Зуравськи;

  • гамбійську активістку проти припинення жіночого каліцтва та засновниця організації за права жінок Women in Liberation & Leadership Фату Балдех;

  • бізнесменку та генеральну директорку національного продовольчого банку в США Feeding America Клер Бабіно-Фонтенот;

  • ірландсько-американську бізнесменку, що бореться зі стигмою годування грудьми Лауру Моді.

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