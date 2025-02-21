Time назвал самых влиятельных женщин 2025 года

Журнал Time обнародовал традиционный список самых влиятельных женщин года. В этот раз в него попали голливудская актриса и продюсер Николь Кидман, биолог Пурнима Дэви Барман и бизнесвумен Клер Бабино-Фонтенот, а также другие.

Самые влиятельные женщины 2025 года по версии Time

Как отмечает редакция издания, каждый год, когда нужно выбрать лучших из лучших, крайне важно честно ответить на один и тот же вопрос: "С какими важнейшими проблемами сейчас сталкиваются женщины и девушки во всем мире?".

Time не может игнорировать тот факт, что сейчас очень много вызовов — от насилия по гендерному признаку и нападений на права женщин.

Однако повсюду, где есть эти угрозы, могут быть лидеры, настаивающие на переменах. Все 13 женщин этого списка по-своему работают над созданием лучшего, более справедливого мира, — отмечает команда Time. Поделиться

Фото: скриншот

В 2025 году самыми влиятельными женщинами признали: