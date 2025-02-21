Time назвал самых влиятельных женщин 2025 года

Журнал Time обнародовал традиционный список самых влиятельных женщин года. В этот раз в него попали голливудская актриса и продюсер Николь Кидман, биолог Пурнима Дэви Барман и бизнесвумен Клер Бабино-Фонтенот, а также другие.
Главные тезисы
- Они активно борются за права женщин, репродуктивные права и изменения к лучшему в современном мире.
- Каждая из них является лидером в своей области, способствуя созданию более справедливого общества.
Самые влиятельные женщины 2025 года по версии Time
Как отмечает редакция издания, каждый год, когда нужно выбрать лучших из лучших, крайне важно честно ответить на один и тот же вопрос: "С какими важнейшими проблемами сейчас сталкиваются женщины и девушки во всем мире?".
Time не может игнорировать тот факт, что сейчас очень много вызовов — от насилия по гендерному признаку и нападений на права женщин.
В 2025 году самыми влиятельными женщинами признали:
голливудскую актрису и продюсера Николь Кидман;
американскую баскетболистку Эйджу Уилсон;
американскую спортивную гимнастку и олимпийскую чемпионку Джордан Чайлз;
певицу и автор песена из Исландии Laufey;
актрису и модель из США, что повышает осведомленность о раке молочной железы Оливии Манн;
писательницу и соучредительницу организации за права трансгендерных людей Gender Liberation Movement Ракель Уиллис;
француженку Жизель Пелико, которая публично говорит об опыте длительного сексуального насилия;
японскую актрису и певицу Анну Савай;
биолога из Индии Пурниму Дэви Барман, которая основала женскую инициативу по защите природы Hargila Army;
активистку за женские репродуктивные права из США Аманду Зуравски;
гамбийскую активистку против прекращения женского увечья и основательницу организации по правам женщин Women in Liberation & Leadership Фату Балдех;
бизнесменку и генерального директора национального продовольственного банка в США Feeding America Клер Бабино-Фонтенот;
ирландско-американскую бизнесменку, борющуюся со стигмой кормления грудью Лауру Моди.
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