"Блакить твоїх очей". Пивоваров подарил вторую жизнь поэзии Сосюры
Категория
Культура
Дата публикации

"Блакить твоїх очей". Пивоваров подарил вторую жизнь поэзии Сосюры

Пивоваров
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Источник:  online.ua

Украинский певец и автор песен Артем Пивоваров поразил своих поклонников новым чувственным треком "Блакить твоїх очей". Он создан на основе одноименного стихотворения поэта Владимира Сосюры.

Главные тезисы

  • Трек является чувственным и нежным отражением безусловной любви, которая становится главной движущей силой в жизни.
  • Реакция фанатов на новую музыкальную работу от Артема Пивоварова демонстрирует их преданность творчеству артиста.

Пивоваров продолжает возрождать украинскую поэзию

По словам самого артиста, "Блакить твоїх очей" — это чувственный трек о любви.

Певец обращает внимание на то, что в нем прекрасно соединились его музыка и поэзия Сосюры, его переживания и опыт жизни.

Песня "Блакить твоїх очей" создавалась с любовью и нежностью, которую вы почувствуете во время прослушивания. Эта работа — больше, чем романтическое признание. Это история о вдохновляющей и безусловной любви, которая является главной движущей силой в жизни, — отмечает Артем Пивоваров.

Поклонники артиста уже отреагировали на его новую музыкальную работу:

  • Самая любимая песня! Постоянно слушаем!;

  • Я плакала, когда слушала ее. Она касается души... Артем — ты очень талантливый!;

  • «Твои стихи мои ноты» — огромный вклад в развитие нашей культуры! Благодарны за столь важный проект!;

  • Владимир Сосюра написал неотразимо, а Артем Пивоваров неотразимо исполнил;

  • Прежде всего благодарны Владимиру Сосюре за чудесную лирику. Без нее не было бы чудесной музыки Артема.

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