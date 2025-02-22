"Блакить твоїх очей". Пивоваров подарил вторую жизнь поэзии Сосюры

Украинский певец и автор песен Артем Пивоваров поразил своих поклонников новым чувственным треком "Блакить твоїх очей". Он создан на основе одноименного стихотворения поэта Владимира Сосюры.

Пивоваров продолжает возрождать украинскую поэзию

По словам самого артиста, "Блакить твоїх очей" — это чувственный трек о любви.

Певец обращает внимание на то, что в нем прекрасно соединились его музыка и поэзия Сосюры, его переживания и опыт жизни.

Песня "Блакить твоїх очей" создавалась с любовью и нежностью, которую вы почувствуете во время прослушивания. Эта работа — больше, чем романтическое признание. Это история о вдохновляющей и безусловной любви, которая является главной движущей силой в жизни, — отмечает Артем Пивоваров. Поделиться

Поклонники артиста уже отреагировали на его новую музыкальную работу: