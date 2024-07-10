Блакитне сяйво над Україною. Астрономи заявили про історичний момент
Категорія
Технології
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Блакитне сяйво над Україною. Астрономи заявили про історичний момент

Ariane-6
Джерело:  online.ua

Чимало українців могли помітити у нічному небі яскраве блакитне світло. Як виявилося, це був  другий ступінь ракети Ariane-6. 

Головні тези:

  • Пуск ракети Ariane-6 є історичним моментом для Європи, адже означає повернення до космічних програм.
  • Ракета Ariane-6, створена для виведення на орбіту супутників та космічних апаратів, замінить старі ракети Ariane 5.
  • Українці активно діляться фото й відео блакитного сяйва в нічному небі, спричиненого пуском ракети.

Що відбувалося у нічному небі над Україною 9-10 липня

Астрономи звертають увагу на те, що 9 липня Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Arianspace здійснили перший успішний пуск ракети нового покоління Ariane-6.

Окрім того, зазначається, що другий ступінь ракети можна було помітити у небі над Україною вночі з 9 на 10 липня.

Цю інформацію підтверджує освітній проєкт Європейське космічне агентство.

Просто зараз українці з різних куточків країни, які стали свідками події, активно діляться фото та відео обʼєкта, що сяяв яскравим блакитним світлом у нічному небі.

Також користувачі мережі приголомшив той факт, що в Ростовській області Росії сили ППО так сильно злякалися, що намагалась збити другий ступінь Ariane 6.

Що відомо про Ariane-6

Ariane-6 — це ракета-носій сімейства Ariane. Що важливо розуміти, її створили для виведення на орбіту супутників та інших космічних апаратів.

Її розробники мали на меті замінити старі ракети Ariane 5, які використовувались останні 30 років.

9 липня другий ступінь космічної ракети Ariane 6 учора успішно стартував з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Згідно з наявними даними, Ariane-6 планують випускати у двох модифікаціях:

  • легка, яка здатна нести навантаження до 5 тонн,

  • більш потужна — до 10,5 тонн.

Як зазначає команда Європейського космічного агентства, цей пуск є історичним моментом повернення Європи до ведення космічних програм.

Це не просто пуск ракети, це крок у майбутнє космічних досліджень Європи, — виступив з заявою з цього приводу генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

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