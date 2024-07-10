Голубое сияние над Украиной. Астрономы заявили об историческом моменте

Многие украинцы могли заметить в ночном небе яркий голубой свет. Как оказалось, это была вторая ступень ракеты Ariane-6.

Что происходило в ночном небе над Украиною 9-10 июля

Астрономы обращают внимание на то, что 9 июля Европейское космическое агентство (ESA) и компания Arianspace осуществили первый успешный пуск ракеты нового поколения Ariane-6.

Кроме того, указано, что вторую ступень ракеты можно было заметить в небе над Украиной в ночь с 9 на 10 июля.

Эту информацию подтверждает образовательный проект Европейское космическое агентство.

Просто сейчас украинцы из разных уголков страны, которые были свидетелями события, активно делятся фото и видео объекта, сияющего ярким голубым светом в ночном небе.

Также пользователи сети ошеломил тот факт, что в Ростовской области России силы ПВО так сильно испугались, что пыталась сбить вторую ступень Ariane 6.

Что известно об Ariane-6

Ariane-6 — это ракета-носитель семейства Ariane. Что важно понимать, она была создана для вывода на орбиту спутников и других космических аппаратов.

Ее разработчики преследовали цель заменить старые ракеты Ariane 5, которые использовались последние 30 лет.

9 июля вторая ступень космической ракеты Ariane 6 вчера успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Согласно имеющимся данным, Ariane-6 планируют выпускать в двух модификациях:

легкая, способная нести нагрузку до 5 тонн,

более мощная — до 10,5 тонн.

Как отмечает команда Европейского космического агентства, этот пуск является историческим моментом возвращения Европы к ведению космических программ.