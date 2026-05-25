Блакитний малюк. Науковці відкрили новий дивовижний вид восьминога

Блакитний зверху, темно-фіолетовий знизу та розміром лише з м’яча для гольфу - поблизу Галапагоських островів на дні океану дослідники виявили новий вид восьминога. Його короткі щупальця завдовжки лише три-чотири сантиметри мають приблизно по 30 присосок кожне.

Науковці відкрили новий вид блакитного восьминога

Вперше незвичну істоту помітили під час експедиції у 2015 році на глибині майже 1800 метрів, коли науковці Фонду Чарльза Дарвіна досліджували морське дно за допомогою дистанційно керованого підводного робота.

Тоді зафільмували трьох маленьких восьминогів, одну самку виловили для подальших досліджень. Тепер новий вид офіційно описали у науковому журналі Zootaxa під назвою Microeledone galapagensis.

Я одразу зрозуміла, що це щось справді особливе, — розповіла експертка з восьминогів Джанет Войт, яку попросили ідентифікувати невідомого молюска. Кураторка природничого музею Field Museum у Чикаго стала головною авторкою наукової роботи.

Спочатку дослідниця отримала лише фотографії мініатюрного восьминога, а згодом — і його законсервоване тіло.

Коли він прибув, я подумала: "Боже мій, який же він красивий.

Науковці припускають, що незвичне забарвлення виконує захисну функцію — якщо восьминіг ловить здобич, яка випромінює світло, це може привернути увагу хижаків. Темна нижня частина тіла, ймовірно, допомагає поглинати це світло та маскувати тварину.

Окрім рідкісного блакитного кольору, "крихітка" має й інші особливості. Зокрема, він відрізняється незвично м’якою шкірою на верхній частині тіла, а його товсті щупальця з одним рядом присосок не такі, як у більшості інших відомих видів восьминогів. Йдеться, що найближчий за зовнішнім виглядом вид мешкає біля узбережжя Уругваю — фактично в іншому океані, на протилежному боці Південної Америки.

Зазвичай для точного визначення виду восьминога вченим доводиться розтинати тварину, щоб дослідити її дзьоб, ротовий апарат та внутрішні органи. Однак цього разу дослідники мали лише один екземпляр і не хотіли його пошкоджувати.