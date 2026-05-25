Голубой малыш. Ученые открыли новый удивительный вид осьминога

Голубой сверху, темно-фиолетовый снизу и размером только с мяча для гольфа – вблизи Галапагосских островов на дне океана исследователи обнаружили новый вид осьминога. Его короткие щупальца длиной всего три-четыре сантиметра имеют примерно по 30 присосок каждое.

Ученые открыли новый вид голубого осьминога

Впервые необычное существо было замечено во время экспедиции в 2015 году на глубине почти 1800 метров, когда ученые Фонда Чарльза Дарвина исследовали морское дно с помощью дистанционно управляемого подводного робота.

Тогда сняли трех маленьких осьминогов, одну самку выловили для дальнейших исследований. Теперь новый вид официально описан в научном журнале Zootaxa под названием Microeledone galapagensis.

Я сразу поняла, что это действительно особое, — рассказала экспертка из осьминогов Джанет Войт, которую попросили идентифицировать неизвестного моллюска. Куратор природного музея Field Museum в Чикаго стала главным автором научной работы.

Сначала исследовательница получила только фотографии миниатюрного осьминога, а затем и его законсервированное тело.

Когда он прибыл, я подумала: "Боже мой, как же он красив.

Ученые предполагают, что необычная окраска выполняет защитную функцию — если осьминог ловит добычу, излучающую свет, это может привлечь внимание хищников. Темная нижняя часть тела, вероятно, помогает поглощать этот свет и маскировать животное.

Кроме редкого голубого цвета, "крошка" имеет и другие особенности. В частности, он отличается необычно мягкой кожей на верхней части тела, а его толстые щупальца с одним рядом присосок не такие, как у большинства других известных видов осьминогов. Речь идет о том, что самый близкий по внешнему виду вид обитает у побережья Уругвая — практически в другом океане, на противоположной стороне Южной Америки.

Обычно для точного определения вида осьминога ученым приходится рассекать животное, чтобы исследовать клюв, ротовый аппарат и внутренние органы. Однако на этот раз у исследователей был только один экземпляр и не хотели его повреждать.