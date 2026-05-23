Ученые исследовали в океане 400-летнюю гренландскую акулу

Глубоко в холодных водах Северной Атлантики и Арктики одна гренландская полярная акула расширила пределы того, что, по мнению ученых, способно пережить позвоночное животное. Конечно, у животного не было четкой даты рождения, но исследования показывают, что самая большая акула в знаковом эксперименте могла иметь возраст около 400 лет.

Именно поэтому в некоторых заглавиях утверждалось, что акула родилась в 1627 году. Настоящая наука немного более осторожна и намного интереснее. Исследователи оценили ее возраст примерно в 392 года с широким диапазоном погрешности после изучения 28 самок гренландских акул, случайно попавших в рыбаки, пишет Econews.

Вот просто представьте себе акулу, уже жившую до появления современного электричества, к автомобилям и до того, как вообще возникли Соединенные Штаты. В этом и заключается удивительная привлекательность этого открытия. Он заставляет воспринимать гренландскую акулу не просто как рыбу, а скорее как живой архив.

Самое большое животное в исследовании имело длину около 5 метров. На основании радиоуглеродного анализа исследователи определили, что ему было 392 года, плюс-минус 120 лет. Это означает, что к цифре "399-летняя акула" следует относиться как к примерному научно-популярному сокращению, а не как к точному возрасту.

Возраст многих акул можно узнать путем изучения полос роста в жестких тканях, но у гренландских акул мягкие позвонки и отсутствуют пловцевые шипы, которые хорошо подходят для такого метода.

Потому ученые заглянули в глаза. Белки в хрусталике глаза формируются еще до рождения и не разрушаются по мере старения акулы, а значит они могут сохранять химическую отметку времени.

Измеряя уровень радиоуглерода в этих хрусталиках, исследователи смогли сравнить показатели с известными уровнями углерода в прошлом, включая "бомбовый импульс", оставленный ядерными испытаниями в начале 1960-х.

Гренландские акулы производят медленно практически все. В NOAA отмечают, что они растут менее чем на 1 см в год, могут достигать более 6 метров в длину и способны погружаться на глубину около 2200 метров. Их максимальная скорость составляет менее 2,9 километра в час, что медленнее, чем неторопливая прогулка по продуктовому магазину.

Этот медленный темп имеет значение. В ледяной воде низкий уровень метаболизма может помочь объяснить, почему эти акулы стареют постепенно. Это не фокус, но холодный, темный, стабильный мир, который они населяют, похоже, способствует жизни, растянутой на века.

Исследование также показало, что гренландские акулы могут не достигать половой зрелости до 156 лет. Это сложно представить. Акула может провести в океане более столетия, прежде чем станет достаточно взрослой для размножения.

С практической точки зрения это делает каждую взрослую акулу особенно ценной. Если зрелая гренландская акула погибает в рыболовных снастях, популяция не может просто восполнить утрату за несколько сезонов. Часы восстановления запущены на десятилетие, а возможно, и на столетия.

Ученые, составившие карту генома гренландской акулы, сообщили, что ее "набор инструментов" для восстановления ДНК может быть одним из факторов экстремального долголетия, хотя они также предупредили, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем делать окончательные выводы.