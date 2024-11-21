На Багамах тигровая акула Джиттербаг случайно проглотила iPhone во время кормления в рамках одной из туристических экскурсий.

Что известно о курьезном инциденте с акулой Джиттербаг на Багамах

Отмечается, что в процессе кормления акулы в ее пасть попал iPhone. При этом даже в пасти акулы телефон продолжал снимать видео.

Это также позволило увидеть пасть акулы изнутри.

Известно, что владельцем смартфона был капитан экскурсии Дэйв Финч, потрясенный тем, что телефон продолжал снимать видео с середины пасти акулы.

Эта хитрая девушка схватила камеру Финча и пыталась сделать селфи. Я наблюдал, как акула грызла корпус телефона. Я подумал, что телефон пропал. — рассказывает техасский подводный фотограф Кен Кифер. Поделиться

Телефон был запечатан в водонепроницаемый чехол. Поэтому, когда Джиттербаг выплюнула его, можно было увидеть ряды зубцов, у тигровых акул более плоские, чем у других видов, и имеют четкие первичные и вторичные зазубрины, по которым можно различить акул по видам.

Что известно о случаях нападений акул на людей

В частности, наибольшее количество зарегистрированных случаев нападений акул на людей по состоянию на 2022 год зафиксировано на территории США и составляет 72% всех случаев на планете.

Второе место по количеству нападений акул на людей занимает Австралия.

По словам доктора Роберта Латура, профессора океанологии в Вирджинии Институте океанологии, несмотря на их распространенность в популярных фильмах и на телевидении, нападения акул случаются довольно редко.