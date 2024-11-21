На Багамах акула випадково проковтнула iPhone ― відео
Категорія
Світ
Дата публікації

На Багамах акула випадково проковтнула iPhone ― відео

Акула Джиттербаг
Джерело:  Daily Mail

На Багамах тигрова акула Джиттербаг випадково проковтнула iPhone під час годування у рамках однієї з туристичних екскурсій. 

Головні тези:

  • Акула на Багамах проковтнула iPhone під час годування.
  • Хоча випадки нападів акул на людей відбуваються рідко, у США зареєстровано найбільшу кількість випадків.
  • Професор океанології розповів, що напади акул стали частою темою у кіно та телешоу, але в реальності вони відбуваються досить рідко.
  •  iPhone був запечатаний у водонепроникний чохол, що дозволило докладніше розглянути пащу акули зсередини.
  • Інцидент з акулою Джиттербаг нагадує, що природа може приготувати нам незвичайні сюрпризи, які дивують навіть досвідчених фахівців.

Що відомо про курйозний інцидент з акулою Джиттербаг на Багамах

Зазначається, що у процессі годування акули до її пащі потрапив iPhone. При цьому навіть у пащі акули телефон продовжував знімати відео.

Це також дало змогу побачити пащу акули з середини.

Відомо, що власником смартфону був капітан екскурсії Дейв Фінч, який був вражений тим, що телефон продовжував знімати відео з середини пащі акули.

Ця хитра дівчина схопила камеру Фінча і намагалася зробити селфі. Я спостерігав, як акула гризла корпус телефону. Я подумав, що телефон пропав, а потім побачив, як Джиттербаг виплюнула його. Вона схопила його. Потім пожувала, впустила, знову схопила і впустила, — розповідає техаський підводний фотограф Кен Кіфер.

Телефон був запечатаний у водонепроникний чохол. Тому, коли Джиттербаг виплюнула його, можна було побачити ряди зубців, які у тигрових акул більш плоскі, ніж в інших видів, і мають чіткі первинні та вторинні зазубрини, за якими можна розрізнити акул за видами.

Що відомо про випадки нападів акул на людей

Зокрема, найбільша кількість зареєстрованих випадків нападів акул на людей станом на 2022 рік зафіксована на території США і складає 72% від усіх випадків на планеті.

Друге місце за кількістю нападів акул на людей займає Австралія.

За словами доктора Роберта Латура, професора океанології в Інституті океанології Вірджинії, незважаючи на їхню поширеність у популярних фільмах і на телебаченні, напади акул трапляються досить рідко.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Акули покидають звичні місця проживання через глобальне потепління
Акула
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці показали найнезвичайнішу акулу. Як вона виглядає
Акула-свиня
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Відвідувачів акваріуму у Китаї обурила гігантська акула-робот ― відео
Xiaomeisha Sea World

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?