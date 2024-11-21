На Багамах тигрова акула Джиттербаг випадково проковтнула iPhone під час годування у рамках однієї з туристичних екскурсій.
Головні тези:
- Акула на Багамах проковтнула iPhone під час годування.
- Хоча випадки нападів акул на людей відбуваються рідко, у США зареєстровано найбільшу кількість випадків.
- Професор океанології розповів, що напади акул стали частою темою у кіно та телешоу, але в реальності вони відбуваються досить рідко.
- iPhone був запечатаний у водонепроникний чохол, що дозволило докладніше розглянути пащу акули зсередини.
- Інцидент з акулою Джиттербаг нагадує, що природа може приготувати нам незвичайні сюрпризи, які дивують навіть досвідчених фахівців.
Що відомо про курйозний інцидент з акулою Джиттербаг на Багамах
Зазначається, що у процессі годування акули до її пащі потрапив iPhone. При цьому навіть у пащі акули телефон продовжував знімати відео.
Це також дало змогу побачити пащу акули з середини.
Відомо, що власником смартфону був капітан екскурсії Дейв Фінч, який був вражений тим, що телефон продовжував знімати відео з середини пащі акули.
Телефон був запечатаний у водонепроникний чохол. Тому, коли Джиттербаг виплюнула його, можна було побачити ряди зубців, які у тигрових акул більш плоскі, ніж в інших видів, і мають чіткі первинні та вторинні зазубрини, за якими можна розрізнити акул за видами.
Що відомо про випадки нападів акул на людей
Зокрема, найбільша кількість зареєстрованих випадків нападів акул на людей станом на 2022 рік зафіксована на території США і складає 72% від усіх випадків на планеті.
Друге місце за кількістю нападів акул на людей займає Австралія.
За словами доктора Роберта Латура, професора океанології в Інституті океанології Вірджинії, незважаючи на їхню поширеність у популярних фільмах і на телебаченні, напади акул трапляються досить рідко.
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