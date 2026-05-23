Науковці дослідили в океані 400-річну гренландську акулу

Глибоко в холодних водах Північної Атлантики та Арктики одна гренландська полярна акула розширила межі того, що, на думку вчених, здатна пережити хребетна тварина. Звісно, у тварини не було чіткої дати народження, але дослідження показують, що найбільша акула в знаковому експерименті могла мати вік близько 400 років.

Акула віком 400 років стала сенсацією для дослідження

Саме тому в деяких заголовках стверджувалося, що акула "народилася в 1627 році". Справжня наука трохи обережніша і набагато цікавіша. Дослідники оцінили її вік приблизно в 392 роки з широким діапазоном похибки після вивчення 28 самок гренландських акул, які випадково потрапили до рибалок, пише Econews.

Ось просто уявіть собі акулу, яка вже жила до появи сучасної електрики, до автомобілів і до того, як взагалі виникли Сполучені Штати. У цьому й полягає дивна привабливість цього відкриття. Воно змушує сприймати гренландську акулу не просто як рибу, а скоріше як живий архів.

Найбільша тварина в дослідженні мала довжину близько 5 метрів. На підставі радіовуглецевого аналізу дослідники визначили, що їй було 392 роки, плюс-мінус 120 років. Це означає, що до цифри "399-річна акула" слід ставитися як до приблизного науково-популярного скорочення, а не як до точного віку.

Вік багатьох акул можна дізнатися шляхом вивчення смуг росту в твердих тканинах, але у гренландських акул м'які хребці і відсутні плавцеві шипи, які добре підходять для такого методу.

Тому вчені заглянули в очі. Білки в кришталику ока формуються ще до народження і не руйнуються в міру старіння акули, а значить, вони можуть зберігати хімічну позначку часу.

Вимірюючи рівень радіовуглецю в цих кришталиках, дослідники змогли порівняти показники з відомими рівнями вуглецю в минулому, включаючи "бомбовий імпульс", залишений ядерними випробуваннями на початку 1960-х років.

Гренландські акули роблять повільно практично все. У NOAA відзначають, що вони ростуть менше ніж на 1 сантиметр на рік, можуть досягати більше 6 метрів у довжину і здатні занурюватися на глибину близько 2200 метрів. Їхня максимальна швидкість становить менше 2,9 кілометра на годину, що повільніше, ніж некваплива прогулянка продуктовим магазином.

Цей повільний темп має значення. У крижаній воді низький рівень метаболізму може допомогти пояснити, чому ці акули старіють так поступово. Це не фокус, але холодний, темний, стабільний світ, який вони населяють, схоже, сприяє життю, розтягнутому на століття.

Дослідження також показало, що гренландські акули можуть не досягати статевої зрілості приблизно до 156 років. Це важко уявити. Акула може провести в океані понад століття, перш ніж стане достатньо дорослою для розмноження.

З практичної точки зору це робить кожну дорослу акулу особливо цінною. Якщо зріла гренландська акула гине в рибальських снастях, популяція не може просто заповнити втрату за кілька сезонів. Годинник відновлення запущений на десятиліття, а можливо, і на століття.

Вчені, які склали карту геному гренландської акули, повідомили, що її "набір інструментів" для відновлення ДНК може бути одним із факторів екстремального довголіття, хоча вони також попередили, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж робити остаточні висновки.