Блінкен анонсував новий пакет допомоги Україні на липневому саміті НАТО

Під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України до альянсу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Празі 31 травня.

Блінкен пообіцяв чіткі кроки по вступу Україні до НАТО

Блінкен заговорив про майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО і переконатись, що існує місток до членства, сильний та добре освітлений місток. Ентоні Блінкен Державний секретар США

НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потребою, — сказав високопосадовець, додавши, що альянс посилить свою інтеграцію з Україною. Поширити

Під час зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу в американській столиці 9-11 липня очікують, що Київ не отримає офіційного запрошення вступити у НАТО.

На уточнювальне запитання журналістів про те, які саме кроки з боку союзників допоможуть українцям "уникнути відчуття, що їх підвели", Блінкен сказав:

Як чітко заявили союзники під час саміту у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, і наша мета зараз — створити місток, щоб наблизити Україну й зрештою включити до НАТО.

Головний американський дипломат також анонсував:

На саміті буде (оголошено) широкий пакет допомоги для України, пакет, що посилить співпрацю НАТО й допомогу Україні і який просуває інтеграцію України до НАТО, відчутні кроки, які збільшать роль НАТО у допомозі України з побудови майбутніх сил. Поширити

Нині у Стокгольмі під час пресконференції за результатами саміту "Україна — Північна Європа" президент України Володимир Зеленський сказав:

Саміт має бути результативним, і Україна вважає, що цього неможливо досягти без розв'язання питання про запрошення України до НАТО.

У своєму виступі Блінкен також додав, що "32 країни також ведуть переговори про окремі двосторонні безпекові угоди з Україною.. і я очікую, що набагато більше буде укладено до початку саміту" НАТО.

Що передбачає угода між Україною та Швецією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 31 травня підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.

Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Крім того, військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати. Поширити

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.