Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на июльском саммите НАТО

Во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники предпримут четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в альянс. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Праге 31 мая.
Блинкен пообещал четкие шаги по вступлению Украины в НАТО
Блинкен заговорил о предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.
В ходе встречи лидеров Североатлантического альянса в американской столице 9-11 июля ожидают, что Киев не получит официального приглашения вступить в НАТО.
На уточняющий вопрос журналистов о том, какие именно шаги со стороны союзников помогут украинцам "избежать подведенных ощущений", Блинкен сказал:
Как четко заявили союзники во время саммита в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, и наша цель сейчас создать мостик, чтобы приблизить Украину и в конце концов включить в НАТО.
Главный американский дипломат также анонсировал:
Сегодня в Стокгольме во время пресс-конференции по результатам саммита "Украина — Северная Европа" президент Украины Владимир Зеленский сказал:
Саммит должен быть результативным, и Украина считает, что этого невозможно добиться без решения вопроса о приглашении Украины в НАТО.
В своем выступлении Блинкен также добавил, что "32 страны также ведут переговоры об отдельных двусторонних договорах безопасности с Украиной… и я ожидаю, что гораздо больше будет заключено до начала саммита" НАТО.
Что предполагает соглашение между Украиной и Швецией
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали 31 мая Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.
Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.
Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.
Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.
Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующую учебу, — отметили в Офисе президента.
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