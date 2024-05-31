Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на июльском саммите НАТО

Во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники предпримут четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в альянс. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Праге 31 мая.

Блинкен пообещал четкие шаги по вступлению Украины в НАТО

Блинкен заговорил о предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

На саммите мы сделаем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и убедиться, что существует мост к членству, сильный и хорошо освещенный мостик. Энтони Блинкен Государственный секретарь США

НАТО поможет построить украинские силы будущего, которые могут эффективно отражать агрессию и защищаться по необходимости, — сказал чиновник, добавив, что альянс усилит свою интеграцию с Украиной. Поделиться

В ходе встречи лидеров Североатлантического альянса в американской столице 9-11 июля ожидают, что Киев не получит официального приглашения вступить в НАТО.

На уточняющий вопрос журналистов о том, какие именно шаги со стороны союзников помогут украинцам "избежать подведенных ощущений", Блинкен сказал:

Как четко заявили союзники во время саммита в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, и наша цель сейчас создать мостик, чтобы приблизить Украину и в конце концов включить в НАТО.

Главный американский дипломат также анонсировал:

На саммите будет (объявлен) широкий пакет помощи для Украины, пакет, усиливший сотрудничество НАТО и помощь Украине и продвигающий интеграцию Украины в НАТО, ощутимые шаги, которые увеличат роль НАТО в помощи Украины в построении будущих сил. Поделиться

Сегодня в Стокгольме во время пресс-конференции по результатам саммита "Украина — Северная Европа" президент Украины Владимир Зеленский сказал:

Саммит должен быть результативным, и Украина считает, что этого невозможно добиться без решения вопроса о приглашении Украины в НАТО.

В своем выступлении Блинкен также добавил, что "32 страны также ведут переговоры об отдельных двусторонних договорах безопасности с Украиной… и я ожидаю, что гораздо больше будет заключено до начала саммита" НАТО.

Что предполагает соглашение между Украиной и Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали 31 мая Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.

Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Кроме того, военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты. Поделиться

Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.