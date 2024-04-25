Державний секретар Ентоні Блінкен висловив занепокоєння стосовно сумнівної торговельної практики в другій за розміром економіці світу під час початку переговорів у Китаї. Він погрожує санкціями США проти Пекіна за його підтримку Росії.

Напруга між Китаєм та США зростає через Росію

"Ми маємо зобов'язання перед нашим народом — насправді, перед світом — відповідально управляти відносинами між нашими країнами", — заявив він секретарю партії Шанхаю.

Згідно з речником Держдепартаменту Меттью Міллером, Блінкен підкреслив необхідність рівних умов гри для американських компаній у Китаї та висунув на порядок денний "неринкову економічну практику" в азіатській країні під час зустрічі.

Лідер економічного центру зазначив, що їхні країни стоять перед вибором між "співпрацею чи конфронтацією", а результат вплине на "майбутнє людства".

Блінкен також має намір провести переговори з лідерами американського бізнесу в Шанхаї перед виїздом до Пекіна на зустрічі в п'ятницю, включаючи можливу особисту зустріч з президентом Сі Цзіньпіном.

Подорож високопосадового американського дипломата відбувається в умовах загострення напруженості між країнами, особливо у контексті виборчого періоду у США, що впливає на стабільність відносин, які склалися між США та Китаєм під керівництвом президента Сі та Джо Байдена.

Останнім часом президент США назвав Пекін "ксенофобним", заявив про намір посилити мита проти Китаю та розпочав розслідування його судноплавства.

Now at American Chamber of Commerce in Shanghai, where Blinken is set to address US executives. Cool timeline of Amcham here. pic.twitter.com/6eqyY6dQAz — Iain Marlow (@iainmarlow) April 25, 2024

Блінкен закликає китайських чиновників припинити співпрацю з Росією

Блінкен прагне переконати китайських чиновників припинити торгівлю, яка допомагає відновленню оборонно-промислової бази Росії, нехтує обмеженнями, введеними Заходом після вторгнення Росії в Україну. Також у центрі уваги територіальні претензії Пекіна до самоврядного Тайваню та його активності в Південно-Китайському морі, що зазначив високопосадовець США.

Реакція Комуністичної партії на загрозу санкцій та останній шквал торгових ударів була обмежена жорсткими діалогами та символічними митами "око за око".

Сі намагається залучити іноземних інвесторів назад до Китаю та оживити економіку країни, що стикається з кризою власності та торговими розслідуваннями з боку Європейського Союзу.

"Китай реагує найактивніше тоді, коли відчуває свою силу та авторитет", — зауважив експерт з Китаю та іноземних інвестицій. "Зараз керівництво в Пекіні витрачає багато зусиль на гасіння пожеж". До цього додається загроза нових санкцій. Поширити

Раніше цього місяця міністр фінансів Джанет Єллен повідомила китайських офіційних осіб, що банки Китаю, які допомагають Росії в її військових діях, можуть стати об'єктом нових санкцій США через надмір потужностей Китаю.

Перед візитом Блінкена державні ЗМІ Китаю висловлювали протиріччя в спробі стабілізувати відносини з одночасним збільшенням торговельного суперництва.