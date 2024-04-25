Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу сомнительной торговой практики во второй по размеру экономике мира во время начала переговоров в Китае. Он угрожает санкциями США против Пекина в его поддержку России.

Напряжение между Китаем и США растет из-за России

"Мы имеем обязательства перед нашим народом — на самом деле перед миром — ответственно управлять отношениями между нашими странами", — заявил он секретарю партии Шанхая.

Согласно спикеру Госдепартамента Мэттью Миллеру, Блинкен подчеркнул необходимость равных условий игры для американских компаний в Китае и выдвинул на повестку дня "нерыночную экономическую практику" в азиатской стране во время встречи.

Лидер экономического центра отметил, что их страны стоят перед выбором между "сотрудничеством или конфронтацией", а результат повлияет на "будущее человечество".

Блинкен также намерена провести переговоры с лидерами американского бизнеса в Шанхае перед выездом в Пекин на встрече в пятницу, включая возможную личную встречу с президентом Си Цзиньпином.

Путешествие высокопоставленного американского дипломата происходит в условиях обострения напряженности между странами, особенно в контексте избирательного периода в США, что влияет на стабильность отношений, сложившихся между США и Китаем под руководством президента Си и Джо Байдена.

В последнее время президент США назвал Пекин "ксенофобным", заявил о намерении усилить пошлины против Китая и приступил к расследованию его судоходства.

Now at American Chamber of Commerce in Shanghai, where Blinken is set to address US executives. Cool timeline of Amcham here. pic.twitter.com/6eqyY6dQAz — Iain Marlow (@iainmarlow) April 25, 2024

Блинкен призывает китайских чиновников прекратить сотрудничество с Россией

Блинкен стремится убедить китайских чиновников прекратить торговлю, которая помогает восстановлению оборонно-промышленной базы России, пренебрегает ограничениями, введенными Западом после вторжения России в Украину. Также в центре внимания территориальные претензии Пекина к самоуправляющемуся Тайваню и его активности в Южно-Китайском море, что отметил высокопоставленный чиновник США.

Реакция Коммунистической партии на угрозу санкций и последний шквал торговых ударов была ограничена жесткими диалогами и символическими пошлинами "глаза за око".

Си пытается привлечь иностранных инвесторов обратно в Китай и оживить экономику страны, которая сталкивается с кризисом собственности и торговыми расследованиями Европейского Союза.

"Китай реагирует активнее всего тогда, когда чувствует свою силу и авторитет", — отметил эксперт из Китая и иностранных инвестиций. "Сейчас руководство в Пекине тратит много усилий на тушение пожаров". К этому прилагается угроза новых санкций. Поделиться

Ранее в этом месяце министр финансов Джанет Йеллен сообщила китайским официальным лицам, что банки Китая, помогающие России в ее военных действиях, могут стать объектом новых санкций США из-за чрезмерных мощностей Китая.

Перед визитом Блинкена государственные СМИ Китая выражали противоречие в попытке стабилизировать отношения с ростом торгового соперничества.