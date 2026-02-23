"Ближче до лінії фронту". Зеленський висловився щодо іноземного контингенту в Україні

Союзники України у майбутньому повинні розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, найкраще — на першій лінії.
Головні тези:
- Президент Зеленський висловив підтримку розміщенню іноземних військ на першій лінії фронту в Україні.
- Угода про розгортання військового контингенту союзників на території України має на меті гарантування безпеки та підтримку українських військ.
Зеленський зробив заяву щодо іноземного контингенту в Україні
Про це говорив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.
Розмови про розміщення військового контингенту союзників на території України тривають вже кілька років.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки саме подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі.
За його планами, у сили підтримки входитимуть британські, французькі та турецькі війська. Їх основна мета — навчання українських військових та гарантування безпеки.
