"Ближче до лінії фронту". Зеленський висловився щодо іноземного контингенту в Україні
"Ближче до лінії фронту". Зеленський висловився щодо іноземного контингенту в Україні

миротворці
Джерело:  BBC

Союзники України у майбутньому повинні розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, найкраще — на першій лінії.

Головні тези:

  • Президент Зеленський висловив підтримку розміщенню іноземних військ на першій лінії фронту в Україні.
  • Угода про розгортання військового контингенту союзників на території України має на меті гарантування безпеки та підтримку українських військ.

Зеленський зробив заяву щодо іноземного контингенту в Україні

Про це говорив Президент України Володимир Зеленський.

Франція і Британія можуть виділити по бригаді. В нашому розумінні це до 5 тисяч чоловік. Також є сигнали від інших деяких держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити (іноземний — ред.) )контингент.

За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.

Краще тоді щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, з сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Розмови про розміщення військового контингенту союзників на території України тривають вже кілька років.

Відомо, що лідери Європи разом із представниками США працюють над угодою про гарантії безпеки, яка б передбачала можливу присутність військ країн-членів НАТО в Україні, щоб гарантувати виконання майбутньої мирної домовленості.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки саме подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі.

За його планами, у сили підтримки входитимуть британські, французькі та турецькі війська. Їх основна мета — навчання українських військових та гарантування безпеки.

