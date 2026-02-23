"Ближе к линии фронта". Зеленский высказался по поводу иностранного контингента в Украине

Союзники Украины в будущем должны разместить свои контингенты ближе к боевым действиям, лучше всего на первой линии.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выразил поддержку размещению иностранных войск на первой линии фронта в Украине.
- Соглашение о развертывании военного контингента союзников на территории Украины направлено на обеспечение безопасности и поддержку украинских войск.
Зеленский сделал заявление по иностранному контингенту в Украине
Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно.
Разговоры о размещении военного контингента союзников на территории Украины продолжаются уже несколько лет.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки как можно дальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.
По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель — обучение украинских военных и обеспечение безопасности.
