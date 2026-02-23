"Ближе к линии фронта". Зеленский высказался по поводу иностранного контингента в Украине
"Ближе к линии фронта". Зеленский высказался по поводу иностранного контингента в Украине

Источник:  BBC

Союзники Украины в будущем должны разместить свои контингенты ближе к боевым действиям, лучше всего на первой линии.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский выразил поддержку размещению иностранных войск на первой линии фронта в Украине.
  • Соглашение о развертывании военного контингента союзников на территории Украины направлено на обеспечение безопасности и поддержку украинских войск.

Зеленский сделал заявление по иностранному контингенту в Украине

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Франция и Великобритания могут выделить по бригаде. В нашем понимании это до 5 тысяч человек. Есть сигналы от других некоторых государств, которые будут готовы усилить Украину своим контингентом. Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть (иностранный — ред.) контингент.

По его словам, условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно.

Лучше тогда, чтобы Польша предоставляла свою логистику для самолетов, для ПВО, из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели. Безусловно, на первой линии никто не желает стоять. Но украинцы хотели, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично.

Владимир Зеленский

Разговоры о размещении военного контингента союзников на территории Украины продолжаются уже несколько лет.

Известно, что лидеры Европы вместе с представителями США работают над соглашением о гарантиях безопасности, предусматривающим возможное присутствие войск стран-членов НАТО в Украине, чтобы гарантировать выполнение будущей мирной договоренности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки как можно дальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.

По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель — обучение украинских военных и обеспечение безопасности.

