НАТО отреагировал на сокращение контингента США в Европе

29 октября руководство Североатлантического альянса официально подтвердило, что поддерживает тесный контакт с США в вопросе размещения войск. Это заявление последовало после старта сокращения численности американского военного контингента в странах Европы.

Началось сокращение контингента США в Европе

По словам журналистов, они пообщались на этот счет со своими анонимными источниками в Альянсе.

Инсайдеры обратили внимание на то, что "корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным".

Кроме того, указано, что "даже с учетом этих корректировок, количество войск США в Европе остается больше, чем было в течение многих лет".

НАТО и власти США поддерживают тесный контакт относительно нашей общей позиции — чтобы обеспечить сохранение НАТО мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этой корректировке, — заявил журналистам анонимный источник. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 29 октября Министерство обороны Румынии подтвердило данные о том, что Штаты сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.