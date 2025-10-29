НАТО отреагировал на сокращение контингента США в Европе

29 октября руководство Североатлантического альянса официально подтвердило, что поддерживает тесный контакт с США в вопросе размещения войск. Это заявление последовало после старта сокращения численности американского военного контингента в странах Европы.
Главные тезисы
- В НАТО уверяют, что ничего удивительного не происходит.
- Недавно стало известно, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.
Началось сокращение контингента США в Европе
По словам журналистов, они пообщались на этот счет со своими анонимными источниками в Альянсе.
Инсайдеры обратили внимание на то, что "корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным".
Кроме того, указано, что "даже с учетом этих корректировок, количество войск США в Европе остается больше, чем было в течение многих лет".
Как уже упоминалось ранее, 29 октября Министерство обороны Румынии подтвердило данные о том, что Штаты сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.
Весной 2025 США сообщили о передислокации американских военных из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.
