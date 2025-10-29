НАТО відреагував на скорочення контингенту США в Європі

29 жовтня керівництво Північноатлантичного альянсу офіційно підтвердило, що підтримує тісний контакт зі США щодо питання розміщення військ. Ця заява пролунала після старту скорочення чисельності американського військового контингенту в країнах Європи.

Почалося скорочення контингенту США в Європі

За словами журналістів, вони поспілкувалися з цього приводу зі своїми анонімними джерелами в Альянсі.

Інсайдери звернули увагу на те, що "коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним".

Окрім того, наголошується, що "навіть з урахуванням цих коригувань, кількість військ США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років".

НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції — щоб забезпечити збереження НАТО потужного потенціалу стримування та оборони, і влада США заздалегідь поінформувала НАТО про це коригування, — заявило журналістам анонімне джерело.

Як уже згадувалося раніше, 29 жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило дані про те, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що Штати скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.