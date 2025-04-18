Близько мільярда людей проживають у забруднених токсичними елементами місцях
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Близько мільярда людей проживають у забруднених токсичними елементами місцях

забруднення
Джерело:  Science

Аналіз поширення токсичних елементів, таких як миш’як і свинець, показав, що близько мільярда людей проживають у настільки забруднених ними місцях, що це може становити ризик для здоров’я. Екологи виявили невідомий досі регіон на півдні Євразії, який простягається від Сербії та Греції до Китаю та є найбільш забрудненим токсичними елементами.

Головні тези:

  • У світі близько мільярда людей проживають у забруднених токсичними елементами місцях, що може призвести до серйозних наслідків для здоров'я.
  • Науковці виявили найбільш забруднений токсичними елементами регіон, що простягається від Сербії та Греції до Китаю, що вимагає розробки методів очищення навколишнього середовища.
  • Кадмій виявився найпоширенішим токсичним елементом у 14-17% земель, використовуваних для сільськогосподарських цілей, що може мати серйозні наслідки для врожаю та здоров'я людини.

Близько мільярда людей проживають у забруднених токсинами місцях

Оскільки токсичні елементи можуть спричиняти низку хвороб, зокрема нейродегенеративні захворювання та рак, відкриття свідчить про необхідність розробки методів видалення цих елементів з довкілля.

Науковці провели наймасштабнішу оцінку вмісту токсичних елементів у довкіллі по всьому світу. Для цього вони аналізували дані про майже 800 тисяч зразків з понад 1400 місцевих досліджень, оцінюючи вміст у них миш’яку, кадмію, кобальту, хрому, міді, нікелю та свинцю.

Пізніше науковці використали модель, яка дозволила їм розрахувати концентрації цих елементів в інших регіонах, про які не було даних про їх вміст, але були схожі умови з місцями, де відбирали зразки.

Завдяки цьому дослідники створили глобальну карту поширення токсичних елементів, які потрапляли в довкілля через металургійну промисловість і вимивання порід.

Карта поширення токсичних елементів

Як виявилося, 14-17 відсотків усіх земель, залучених під сільське господарство, були забруднені токсичними елементами. Найбільш поширеним був кадмій, який є побічним продуктом видобутку цинку, а також міститься в батарейках, покриттях від корозії та жовто-червоних пігментах. Ним виявився забрудненим верхній шар ґрунту в дев’яти відсотках території Землі.

Утім науковці підкреслюють, що найбільш забруднені регіони є лише місцями потенційного ризику для здоров’я людини, адже вони не оцінювали доступність токсичних елементів для поглинання живими організмами. Їх доступність і ризики для людей, що проживають у таких регіонах, допоможуть з’ясувати майбутні дослідження.

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