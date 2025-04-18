Около миллиарда человек проживают в загрязненных токсичными элементами местах

Анализ распространения токсичных элементов, таких как мышьяк и свинец, показал, что около миллиарда человек проживают в столь загрязненных ими местах, что это может представлять риск для здоровья. Экологи обнаружили неизвестный до сих пор регион на юге Евразии, простирающийся от Сербии и Греции до Китая и наиболее загрязненный токсичными элементами.
Главные тезисы
- Около миллиарда человек проживают в местах, загрязненных токсичными элементами, что представляет угрозу для здоровья.
- Кадмий является одним из наиболее распространенных токсичных элементов на сельскохозяйственных угодьях, что может негативно сказаться на урожае и здоровье людей.
- Научные исследования выявили регионы на юге Евразии, простирающиеся от Сербии и Греции до Китая, как наиболее загрязненные токсичными элементами, требующие разработки методов очистки окружающей среды.
Около миллиарда человек проживают в загрязненных токсинами местах
Поскольку токсичные элементы могут вызывать ряд болезней, в частности нейродегенеративные заболевания и рак, открытие свидетельствует о необходимости разработки методов удаления этих элементов из окружающей среды.
Научные работники провели самую масштабную оценку содержания токсичных элементов в окружающей среде по всему миру.
Позже ученые использовали модель, позволившую им рассчитать концентрации этих элементов в других регионах, о которых не было данных об их содержании, но были схожие условия с местами, где отбирали образцы.
Как оказалось, 14-17 процентов всех земель, вовлеченных в сельское хозяйство, были загрязнены токсичными элементами. Наиболее распространенным был кадмий, являющийся побочным продуктом добычи цинка, а также содержащийся в батарейках, коррозионных покрытиях и желто-красных пигментах. Им оказался загрязненным верхний слой почвы в девяти процентах территории Земли.
Впрочем, ученые подчеркивают, что наиболее загрязненные регионы являются лишь местами потенциального риска для здоровья человека, ведь они не оценивали доступность токсичных элементов для поглощения живыми организмами. Их доступность и риски для людей, проживающих в таких регионах, помогут узнать будущие исследования.
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