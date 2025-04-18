Около миллиарда человек проживают в загрязненных токсичными элементами местах

Анализ распространения токсичных элементов, таких как мышьяк и свинец, показал, что около миллиарда человек проживают в столь загрязненных ими местах, что это может представлять риск для здоровья. Экологи обнаружили неизвестный до сих пор регион на юге Евразии, простирающийся от Сербии и Греции до Китая и наиболее загрязненный токсичными элементами.

Около миллиарда человек проживают в загрязненных токсинами местах

Поскольку токсичные элементы могут вызывать ряд болезней, в частности нейродегенеративные заболевания и рак, открытие свидетельствует о необходимости разработки методов удаления этих элементов из окружающей среды.

Научные работники провели самую масштабную оценку содержания токсичных элементов в окружающей среде по всему миру.

Позже ученые использовали модель, позволившую им рассчитать концентрации этих элементов в других регионах, о которых не было данных об их содержании, но были схожие условия с местами, где отбирали образцы.

Благодаря этому исследователи создали глобальную карту распространения токсичных элементов, попадавших в окружающую среду из-за металлургической промышленности и вымывания пород. Поделиться

Карта распространения токсических элементов

Как оказалось, 14-17 процентов всех земель, вовлеченных в сельское хозяйство, были загрязнены токсичными элементами. Наиболее распространенным был кадмий, являющийся побочным продуктом добычи цинка, а также содержащийся в батарейках, коррозионных покрытиях и желто-красных пигментах. Им оказался загрязненным верхний слой почвы в девяти процентах территории Земли.