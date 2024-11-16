Як проходив поєдинок між Полом та Тайсоном

Двобій відбувся на арені AT&T в Арлінгтоні у штаті Техас. Трибуни, розраховані на 65 тис глядачів були повністю заповнені.

Тайсону вдалось за очками здобути перевагу лише у перших двох раундах, у яких він ще проявляв активність. Однак далі ініціативу перехопив значно молодший Пол, який змусив легендарного боксера перейти у захист до кінця двобою .

Різниця у віці між суперниками перевищувала 30 років, оскільки Тайсону вже 58, а Полу — 27.

Також зірок розрізняє й помітна різниця в габаритах (зріст Тайсон 178 см, розмах рук — 180 см, зріст Джейка 185 см, розмах рук — 193 см).

Що відомо про попередні поєдинки боксерів

Востаннє Тайсон бився в офіційному поєдинку майже 20 років тому. У 2005-му американець зустрівся з ірландським середнячком Кевіном Макбрайдом. Тоді здивуванню фанатів і спортивних експертів не було меж, коли після шостого раунду Майк відмовився продовжувати бій. Після хорошого старту Тайсон втратив усі сили, не зміг продовжувати поєдинок і просто у ринзі пішов з боксу.

В 2020 році він боксував проти ще однієї легенди цього виду спорту — Роя Джонса. Того вечора була зафіксована нічия, хоча Майк був більш активним та володів ініціативою протягом всього поєдинку.

Бій з Тайсоном став для Пола вже третім у цьому році! Навесні він у першому раунді технічно нокаутував американця Раяна Боурленда, а влітку побив ще одного свого земляка Майка Перрі, на що йому знадобилося всього шість раундів.

Поєдинок 16 листопада відрізнявся тим, що за регламентом він мав тривати вісім раундів по дві хвилини, а на руках боксерів — важчі рукавички, які краще захищають від травм.