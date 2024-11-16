Как проходил поединок между Полом и Тайсоном

Поединок состоялся на арене AT&T в Арлингтоне в штате Техас. Трибуны, рассчитанные на 65 тыс. зрителей, были полностью заполнены.

Тайсону удалось по очкам получить преимущество только в первых двух раундах, в которых он еще проявлял активность. Однако дальше инициативу перехватил гораздо младший Пол, заставивший легендарного боксера перейти в защиту до конца поединка.

Разница в возрасте между соперниками превышала 30 лет, поскольку Тайсону уже 58, а Полу — 27.

Также звезд различает и заметная разница в габаритах (рост Тайсон 178 см, размах рук — 180 см, рост Джейка 185 см, размах рук — 193 см).

Что известно о предыдущих поединках боксеров

Последний раз Тайсон сражался в официальном поединке почти 20 лет назад. В 2005-м американец встретился с ирландским середнячком Кевином Макбрайдом. Тогда удивлению фанатов и спортивных экспертов не было предела, когда после шестого раунда Майк отказался продолжать бой. После хорошего старта Тайсон потерял все силы, не смог продолжать поединок и прямо в ринге ушел из бокса.

В 2020 году он боксировал против еще одной легенды этого вида спорта — Роя Джонса. В тот вечер была зафиксирована ничья, хотя Майк был активнее и владел инициативой на протяжении всего поединка.

Бой с Тайсоном стал для Пола уже третьим в этом году! Весной он в первом раунде технически нокаутировал американца Райана Боурленда, а летом избил еще одного своего земляка Майка Перри, на что ему понадобилось всего шесть раундов.

Поединок 16 ноября отличался тем, что по регламенту он должен длиться восемь раундов по две минуты, а на руках боксеров — более тяжелые перчатки, которые лучше защищают от травм.