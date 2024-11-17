Блогер Джейк Пол викликає на бій Конора Макгрегора

Відомий американський відеоблогер та актор Джейк Пол пропонує провести бій колишньому чемпіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конору Макгрегору.
Головні тези:
- Джейк Пол пропонує поєдинок у ММА без вагової категорії.
- Конор Макгрегор поки не відреагував на цю пропозицію.
- Джейк Пол вже має досвід у боях з відомими спортсменами, такими як KSI та Майк Тайсон.
Пол хоче битися з Макгрегором
Блогер вирішив звернутися до легендарного бійця публічно — у соціальній мережі X.
Варто зазначити, що Конор Макгрегор на цю пропозицію поки жодним чином не відреагував.
Варто зазначити, що Макгрегор провів останній бій ще 3 роки тому, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.
Що важливо знати про Джейка Пола
Джейк Пол — американський актор, відеоблогер і боксер. Свою першу популярність він здобув у нині закритому відео-застосунку Vine.
Окрім того, Джейк відомий завдяки своїй гучній ролі в серіалі “Трубкочуд” на каналі Діснея.
6 років тому британський ді-джей KSI кинув виклик Джейку Полу та запропонував провести поєдинок за правилами аматорського боксу для визначення найкращого боксера-ютубера.
Джейк відбоксував з братом KSI Деджи Олатунджи і здобув перемогу, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді шестираундового бою.
Окрім того, нещодавно Джейк Пол сенсаційно переміг легендарного боксера та колишнього чемпіона хевівейту Майка Тайсона.
За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).
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