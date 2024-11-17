Блогер Джейк Пол викликає на бій Конора Макгрегора

Пол хоче битися з Макгрегором

Блогер вирішив звернутися до легендарного бійця публічно — у соціальній мережі X.

Дорогий Коноре, я знаю, що ти сказав моїй команді, що будеш битися зі мною у ваговій категорії 170 фунтів (77 кг). Цього ніколи не станеться. Але давай проведемо бій у ММА. Без вагової категорії. Як це було раніше. Але ти не будеш, — йдеться в дописі Джейка Пола. Поширити

Варто зазначити, що Конор Макгрегор на цю пропозицію поки жодним чином не відреагував.

Dear Conor, I know you told my team you would fight me at 170lbs. That’s never happening. But let’s run it in MMA. No weight class. Just like how it used to be done. But you won’t — Jake Paul (@jakepaul) November 16, 2024

Варто зазначити, що Макгрегор провів останній бій ще 3 роки тому, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.

Що важливо знати про Джейка Пола

Джейк Пол — американський актор, відеоблогер і боксер. Свою першу популярність він здобув у нині закритому відео-застосунку Vine.

Окрім того, Джейк відомий завдяки своїй гучній ролі в серіалі “Трубкочуд” на каналі Діснея.

6 років тому британський ді-джей KSI кинув виклик Джейку Полу та запропонував провести поєдинок за правилами аматорського боксу для визначення найкращого боксера-ютубера.

Джейк відбоксував з братом KSI Деджи Олатунджи і здобув перемогу, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді шестираундового бою.

Окрім того, нещодавно Джейк Пол сенсаційно переміг легендарного боксера та колишнього чемпіона хевівейту Майка Тайсона.