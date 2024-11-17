Блогер Джейк Пол викликає на бій Конора Макгрегора
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Блогер Джейк Пол викликає на бій Конора Макгрегора

Джейк Пол
Джерело:  online.ua

Відомий американський відеоблогер та актор Джейк Пол пропонує провести бій колишньому чемпіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конору Макгрегору.

Головні тези:

  • Джейк Пол пропонує поєдинок у ММА без вагової категорії.
  • Конор Макгрегор поки не відреагував на цю пропозицію.
  • Джейк Пол вже має досвід у боях з відомими спортсменами, такими як KSI та Майк Тайсон.

Пол хоче битися з Макгрегором

Блогер вирішив звернутися до легендарного бійця публічно — у соціальній мережі X.

Дорогий Коноре, я знаю, що ти сказав моїй команді, що будеш битися зі мною у ваговій категорії 170 фунтів (77 кг). Цього ніколи не станеться. Але давай проведемо бій у ММА. Без вагової категорії. Як це було раніше. Але ти не будеш, — йдеться в дописі Джейка Пола.

Варто зазначити, що Конор Макгрегор на цю пропозицію поки жодним чином не відреагував.

Варто зазначити, що Макгрегор провів останній бій ще 3 роки тому, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.

Що важливо знати про Джейка Пола

Джейк Пол — американський актор, відеоблогер і боксер. Свою першу популярність він здобув у нині закритому відео-застосунку Vine.

Окрім того, Джейк відомий завдяки своїй гучній ролі в серіалі “Трубкочуд” на каналі Діснея.

6 років тому британський ді-джей KSI кинув виклик Джейку Полу та запропонував провести поєдинок за правилами аматорського боксу для визначення найкращого боксера-ютубера.

Джейк відбоксував з братом KSI Деджи Олатунджи і здобув перемогу, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді шестираундового бою.

Окрім того, нещодавно Джейк Пол сенсаційно переміг легендарного боксера та колишнього чемпіона хевівейту Майка Тайсона.

За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

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