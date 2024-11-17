Блогер Джейк Пол вызывает на бой Конора Макгрегора

Пол хочет сразиться с Макгрегором

Блогер решил обратиться к легендарному бойцу публично в социальной сети X.

Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, что будешь сражаться со мной в весовой категории 170 фунтов (77 кг). Этого никогда не произойдет. Но давай проведем бой в ММА. Без весовой категории. Как это было раньше. Но ты не будешь, — сказано в сообщении Джейка Пола. Поделиться

Стоит отметить, что Конор Макгрегор на это предложение пока никак не отреагировал.

Dear Conor, I know you told my team you would fight me at 170lbs. That’s never happening. But let’s run it in MMA. No weight class. Just like how it used to be done. But you won’t — Jake Paul (@jakepaul) November 16, 2024

Стоит отметить, что Макгрегор провел последнее сражение еще 3 года назад, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Что важно знать о Джейке Поле

Джейк Пол — американский актер, видеоблогер и боксер. Свою первую популярность он приобрел в ныне закрытом видеоприложении Vine.

Кроме того, Джейк известен благодаря своей громкой роли в сериале “Трубкочуд” на канале Диснея.

6 лет назад британский ди-джей KSI бросил вызов Джейку Полу и предложил провести поединок по правилам любительского бокса для определения лучшего боксера-ютубера.

Джейк отбоксировал с братом KSI Деджи Олатунджи и одержал победу, нокаутировав соперника в пятом раунде шестираундового боя.

Кроме того, недавно Джейк Пол сенсационно победил легендарного боксера и бывшего чемпиона хевивейта Майка Тайсона.