Блогер Джейк Пол вызывает на бой Конора Макгрегора
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Блогер Джейк Пол вызывает на бой Конора Макгрегора

Джейк Пол
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Источник:  online.ua

Известный американский видеоблогер и актер Джейк Пол предлагает провести бой бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору.

Главные тезисы

  • Джейк Пол предлагает поединок в ММА без весовой категории.
  • Конор Макгрегор пока не отреагировал на это предложение.
  • Джейк Пол уже имеет опыт в боях с известными спортсменами, такими как KSI и Майк Тайсон.

Пол хочет сразиться с Макгрегором

Блогер решил обратиться к легендарному бойцу публично в социальной сети X.

Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, что будешь сражаться со мной в весовой категории 170 фунтов (77 кг). Этого никогда не произойдет. Но давай проведем бой в ММА. Без весовой категории. Как это было раньше. Но ты не будешь, — сказано в сообщении Джейка Пола.

Стоит отметить, что Конор Макгрегор на это предложение пока никак не отреагировал.

Стоит отметить, что Макгрегор провел последнее сражение еще 3 года назад, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Что важно знать о Джейке Поле

Джейк Пол — американский актер, видеоблогер и боксер. Свою первую популярность он приобрел в ныне закрытом видеоприложении Vine.

Кроме того, Джейк известен благодаря своей громкой роли в сериале “Трубкочуд” на канале Диснея.

6 лет назад британский ди-джей KSI бросил вызов Джейку Полу и предложил провести поединок по правилам любительского бокса для определения лучшего боксера-ютубера.

Джейк отбоксировал с братом KSI Деджи Олатунджи и одержал победу, нокаутировав соперника в пятом раунде шестираундового боя.

Кроме того, недавно Джейк Пол сенсационно победил легендарного боксера и бывшего чемпиона хевивейта Майка Тайсона.

На базе поединка 27-летний ютубер выбросил еще больше ударов (278 против 97) и был еще точнее (78 нанесенных против 18 у Тайсона).

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