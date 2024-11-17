Блогер Джейк Пол вызывает на бой Конора Макгрегора

Известный американский видеоблогер и актер Джейк Пол предлагает провести бой бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору.
Главные тезисы
- Джейк Пол предлагает поединок в ММА без весовой категории.
- Конор Макгрегор пока не отреагировал на это предложение.
- Джейк Пол уже имеет опыт в боях с известными спортсменами, такими как KSI и Майк Тайсон.
Пол хочет сразиться с Макгрегором
Блогер решил обратиться к легендарному бойцу публично в социальной сети X.
Стоит отметить, что Конор Макгрегор на это предложение пока никак не отреагировал.
Стоит отметить, что Макгрегор провел последнее сражение еще 3 года назад, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье.
Что важно знать о Джейке Поле
Джейк Пол — американский актер, видеоблогер и боксер. Свою первую популярность он приобрел в ныне закрытом видеоприложении Vine.
Кроме того, Джейк известен благодаря своей громкой роли в сериале “Трубкочуд” на канале Диснея.
6 лет назад британский ди-джей KSI бросил вызов Джейку Полу и предложил провести поединок по правилам любительского бокса для определения лучшего боксера-ютубера.
Джейк отбоксировал с братом KSI Деджи Олатунджи и одержал победу, нокаутировав соперника в пятом раунде шестираундового боя.
Кроме того, недавно Джейк Пол сенсационно победил легендарного боксера и бывшего чемпиона хевивейта Майка Тайсона.
На базе поединка 27-летний ютубер выбросил еще больше ударов (278 против 97) и был еще точнее (78 нанесенных против 18 у Тайсона).
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