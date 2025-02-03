Блогер Нік Зета заявляє, що став першим у світі, хто використав власне тіло у якості батарейки.

Як блогеру вдалось перетворити власне тіло на батарейку

Ідея Ніка Зети полягала у тому, щоб покрити власне тіло термоелектрогенераторами і за допомогою них зігрітись, перебуваючи увесь цей час на холоді.

Цей тип генераторів використовує різницю температур для створення потоку електронів завдяки тому, що одна їхня сторона стає гарячішою за іншу.

Для проведення експерименту Нік Зета одягнув костюм термоелектричними генераторами і почав тренуватись на вулиці.

Спочатку потужність генераторів була достатньою, однак згодом почала падати через зменшення різниці температур.

У зв’язку з цим блогер вирішив подавати тепло свого тіла на генератори короткими імпульсами, періодично лягаючи на них. І цього виявилося достатньо, аби живити невеликого робота, який рухався на столі.

Чоловік наголошує, що чим більша різниця температур — тим більше електрики можна виробити. Під час тренування йому вдалося дійти до показника 1 ват за "імпульс". Тому блогер назвав себе "людською батареєю".

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