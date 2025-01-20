Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетиці — деталі

Обраний президент США Дональд Трамп має намір залучити надзвичайні повноваження для реалізації свого плану зі збільшення внутрішнього виробництва енергії. Зокрема, він планує скасувати рішення чинного президента Джо Байдена, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.
Головні тези:
- Плани Трампа передбачають скасування кліматичних регулювань, запроваджених адміністрацією Байдена, і дозвіл на розробку нових нафтових і газових родовищ на федеральних землях.
- Заходи Трампа спрямовані на резке зміну курсу енергетичної політики, зосереджуючи увагу на викопному паливі, що контрастує з ініціативами Байдена щодо екологічної енергетики.
- Оголошення надзвичайного стану в енергетиці може дозволити Трампу використовувати до 150 спеціальних повноважень для реалізації своїх планів, пов'язаних з виробництвом енергії.
- Незважаючи на потребу часу для реалізації запропонованих змін через регуляторні процедури, вони можуть вплинути на всі аспекти енергетичного сектору в США.
- Плани оголошення надзвичайного стану в енергетиці Трампа пов'язані з необхідністю збільшення виробництва енергії для задоволення ринкового попиту, пов'язаного з впровадженням штучного інтелекту.
Що відомо про плани Трампа щодо енергетики
Як зазначає видання, цей крок стане одним із перших після вступу Трампа на посаду 20 січня. Він має намір виконати передвиборчі обіцянки, спрямовані на розширення нафтовидобутку та газовидобутку в США.
Що передбачає план Трампа:
Скасування кліматичних регулювань, запроваджених адміністрацією Байдена.
Дозвіл на розробку нових нафтових і газових родовищ на федеральних землях.
Перегляд правил, що стосуються транспортування нафти та виробництва електроенергії.
Поки що незрозуміло як саме Трамп використає надзвичайний стан
Видання наголошує, що наразі неясно, які конкретні заходи будуть вжиті в рамках надзвичайного стану в енергетиці. Проте президент може отримати широкі повноваження, зокрема щодо транспортування сирої нафти, а також змін у способах виробництва та передачі електроенергії.
Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики, пояснюючи це необхідністю збільшення виробництва для задоволення зростаючого попиту, пов'язаного з впровадженням штучного інтелекту.
Згідно зі звітом Центру правосуддя імені Бреннана, оголошення надзвичайного стану дозволяє президенту використовувати до 150 спеціальних повноважень, які зазвичай призначені для реагування на надзвичайні ситуації, такі як стихійні лиха чи терористичні атаки.
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