Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетиці — деталі

Обраний президент США Дональд Трамп має намір залучити надзвичайні повноваження для реалізації свого плану зі збільшення внутрішнього виробництва енергії. Зокрема, він планує скасувати рішення чинного президента Джо Байдена, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

Що відомо про плани Трампа щодо енергетики

Як зазначає видання, цей крок стане одним із перших після вступу Трампа на посаду 20 січня. Він має намір виконати передвиборчі обіцянки, спрямовані на розширення нафтовидобутку та газовидобутку в США.

Що передбачає план Трампа:

Скасування кліматичних регулювань, запроваджених адміністрацією Байдена.

Дозвіл на розробку нових нафтових і газових родовищ на федеральних землях.

Перегляд правил, що стосуються транспортування нафти та виробництва електроенергії.

Хоча багато із запропонованих змін потребують часу для реалізації через регуляторні процедури, вони можуть вплинути на всі аспекти енергетичного сектору — від нафтовидобувних підприємств до автомобільної промисловості. Ці заходи демонструють прагнення Трампа різко змінити курс енергетичної політики, зосередившись на викопному паливі, що контрастує з ініціативами Байдена щодо екологічної енергетики. Поширити

Поки що незрозуміло як саме Трамп використає надзвичайний стан

Видання наголошує, що наразі неясно, які конкретні заходи будуть вжиті в рамках надзвичайного стану в енергетиці. Проте президент може отримати широкі повноваження, зокрема щодо транспортування сирої нафти, а також змін у способах виробництва та передачі електроенергії.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики, пояснюючи це необхідністю збільшення виробництва для задоволення зростаючого попиту, пов'язаного з впровадженням штучного інтелекту.

Ми скористаємося надзвичайними повноваженнями, щоб дозволити підприємцям будувати великі заводи для виробництва штучного інтелекту. Нам потрібно вдвічі більше енергії, ніж ми маємо зараз, і ми це забезпечимо. Дональд Трамп Президент США